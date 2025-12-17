「引っ越しバイトでリーダーに罵られ、見知らぬ場所に置いて行かれた。お金もないので帰れずに...」（兵庫県・20代男性）

兵庫県在住の20代男性・Kさんは、高校生時代に初めてのバイトでつらい体験をした。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

言われたことをやっているはずなのに罵られ、終わった後は見知らぬ場所に置いて行かれて......。

＜Kさんからのおたより＞

高校の時、初めてのバイトにトライ。引っ越しの手伝いだった。

お金が欲しくて頑張る決意はしたものの、体力より精神的に打ちのめされた初めての経験だった。

言われるままに家具や箱を丁寧に運んでいるつもりだが、リーダーの男は私に罵声を浴びせ続けた。

言われたことをやっているのに...

戸惑いながらも言われたことただやり続ける。選択などない。何に怒っているのか全く理解できない。

ひたすら運ぶ。運ぶ。運ぶ。罵声は終わらない。客が気まずそうに見ている。

引っ越しは完了した。リーダーは「自分で帰れ」と言って、知らない街の知らない駅の前に私を下ろした。

車に乗せられてどこかへ行くことがない私は、どこにいるか全くわからなかった。

ここはいったいどこだろう......。十分なお金も携帯もない私は、駅の前のロータリーの縁に座り、ボーッとしていた。

何を考えていたか思い出せない。一時間くらいたったのだろうか。おじいさんが声をかけてきた。

お金がなくて家に帰れない

「なにしとん？」

お金がなくて家へ帰れないことを話した。

おじいさんは黙ったまま、財布から千円札を差し出した。

「え？」――躊躇いながら、礼を言った。住所も聞く余裕もなかった。

今思うと失礼な話だが、なにも考えられていなかった。感謝しかない......。

リーダーのような人もいるが、おじいさんのような人もいる。

社会はいろんな人で出来上がってるということを知った日です。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

