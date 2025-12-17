アメリカのトランプ大統領の側近、ワイルズ主席補佐官が、トランプ氏を「アルコール依存症のような性格」などと語った記事が16日に公開され波紋が広がっています。

アメリカの雑誌「バニティ・フェア」は16日、トランプ政権のワイルズ主席補佐官への複数回にわたるインタビューをまとめた記事を公開しました。ワイルズ氏は去年の大統領選挙で選対本部長を務めるなどトランプ氏の信頼が厚い最側近の1人です。

記事の中でワイルズ氏はアルコール依存症だった自身の父親を引き合いに、トランプ氏を「アルコール依存のような性格だ。自分にできないことは何もないという考えで行動している」と表現しました。

バンス副大統領については「10年来の陰謀論者」と指摘し、トランプ氏に批判的だったバンス氏が、支持するようになったのは「ある種の政治的な理由だ」などと語っています。

ワイルズ氏は記事について「重要な文脈が無視され、大統領について語った多くの内容が省かれている」と自身のSNSで反論し、「中傷記事だ」と批判しました。

トランプ氏はニューヨークポストの取材に対しワイルズ氏を擁護し「彼女が職務を続けることを全面的に信頼している」と述べました。