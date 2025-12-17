人気美女ゴルファーに加えて新たな“ビジュアルスター”も！「2026年の顔」第18代KLPGA12人が決定

KLPGAの“顔”が新たに生まれ変わる。

韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）は12月16日、「2026 第18代KLPGA広報モデル」12人を公式発表した。2026シーズンの正規ツアーを代表する顔ぶれとなる。

今回の選考は、成績や記録だけでなく、ファンからの支持、さらには市場性までを総合的に反映した結果だという。

まずは、2026シーズンの正規ツアー出場シード選手を対象に行われたオンラインファン投票の上位20人を選出。その後、2025シーズンの成績、歴代記録、ファン投票結果を反映した内部配点と審査を経て、最終的に決まった。活動期間は2026年1月2日から12月31日までとなる。

今回選ばれたのは、キム・ミンソル（19／斗山建設 We’ve）、パク・キョル（29／斗山建設 We’ve）、パク・ミンジ（27／NH投資証券）、パク・ヒョンギョン（25／メディヒール）、パク・ヘジュン（22／斗山建設 We’ve）、ペ・ソヒョン（32／メディヒール）、ユ・ヒョンジョ（20／三千里）、イ・ガヨン（26／NH投資証券）、イ・セヒ（28／三千里）、イ・ユルリン（23／斗山建設 We’ve）、イム・ヒジョン（25／斗山建設 We’ve）、ホン・ジョンミン（23／CJ）の計12人だ。

規定によって自動選出された2025シーズンの賞金女王ホン・ジョンミンは、今回が初の広報モデル就任となった。その一方、ファンの支持の強さも健在だ。オンラインファン投票1位のイム・ヒジョン、2位のパク・ヒョンギョンは、2020年から7年連続で広報モデルに選ばれ、KLPGAを代表する存在であることを改めて示している。

そしてユ・ヒョンジョも欠かせない存在だ。2025シーズンに年間大賞と平均ストローク賞を同時に獲得した彼女は、昨年に続き2年連続で広報モデルを務める。

注目すべきは“新しい顔”の台頭。昨シーズン、ツアー初優勝を果たしたキム・ミンソル、パク・ヘジュン、イ・ユルリン、そしてファン投票7位にランクインした“ビジュアルスター”イ・セヒが、そろって初の広報モデル選出となった。KLPGAにおける世代交代の流れを象徴する顔ぶれと言える。

KLPGAのキム・サンヨル会長は「2026シーズンのKLPGAツアーを代表する12人がすべて決定した。新たに選ばれた広報モデルたちとともに、さまざまな活動を通じて、ファンの皆さんにより身近に感じてもらえることを期待している」とコメントした。

選ばれた広報モデルたちは、2026シーズンを通してKLPGAを代表する存在として活動する。チャリティーゴルフ大会やボランティア活動のほか、「SBSとともに行うメディヒール・ドリーム・ウィズ・バーディー」、ワンポイントレッスンなど各種ツアーイベントにも参加し、ファンとの接点を広げる予定だ。さらに、グラビア撮影を通じてカレンダーやフォトブック、公式マガジンなど、さまざまなコンテンツも発信していく。