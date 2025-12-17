俳優の舘ひろし（７５）が来年６月１９日に公開される映画「免許返納！？」に主演することが１６日、分かった。

「あぶ刑事」のダンディーさとはまったく違う、舘ひろし史上、最高の“ドタバタコメディー”が幕を開ける。

舘が演じる映画スター・南条弘は、１９９４年公開の映画「免許がない！」で演じた役と同一人物。「教習所に通う南条弘というコミカルなキャラクターを演じてから、気づけば約３０年の歳月が流れました」と、振り返った舘。「同じ“免許”をめぐる物語が、今度は『免許返納！？』という形で巡ってきました。これは、私の俳優として歩んできた人生を象徴しているかのようで、運命めいたものを感じました」と、感慨に浸った。

舘が演じるのは「免許がない！」と同一人物だが、物語はまったくの新しいものとなるという。７０歳にして芸術映画で数々の映画賞を総なめにするなど、順風満帆な俳優人生を歩む南条だが、同世代の俳優仲間が起こしたバイク事故へのコメントが想定外にバズってしまい、ついには自身の免許返納を迫られる事態に。そんなつもりは毛頭ない南条はこのピンチをどう切り抜けるのか−。さまざまな人間ドラマが描かれている。

自身のイメージを覆すコメディーに挑む舘。「真っ赤なフェラーリに、『あぶない刑事』でもおなじみのハーレーやレパードも登場し、カーアクションもあります。笑って泣ける、世代を問わず楽しんでいただける作品となっております」と、熱っぽく作品の魅力を語った。