ソフトバンクの松本晴投手（24）が16日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉し、2700万円増の年俸3600万円でサインした。今季は29試合に登板して6勝6敗、防御率2・76。今季年俸の4倍となる大幅昇給に「しっかりと評価してもらった」と話した。

3年目の今季は救援で開幕1軍入りして好投を続け、5月下旬に先発に配置転換されて勝ち星を重ねた。ただ、8月末から調子を落として再び救援に回り「自分としては悔しいシーズンだった」。来季は先発でのフル稼働に照準を合わせる。

今オフは同期入団で同じ左腕の前田純とともに優勝旅行前に渡米。投球の幅を広げるため、トレーニング施設でカットボールなどの変化球に磨きをかけた。「開幕から最後まで先発で支配的な投球を続けたい」とさらなる進化を誓った。 （大橋昂平）

大津は1300万円増

大津が2度目の契約更改交渉に臨み、1300万円増の年俸6800万円でサインした。5日の初回交渉では保留。今回は金額の上積みもあったようで「話し合った結果、徐々にまとまった」と振り返った。3年目の今季は12試合登板で6勝2敗、防御率1・92。ただ、勝ち星は全て7月下旬以降で「悔しい1年だった。先発ローテで1年間回れなかった」。背番号を「26」から「19」に変更して臨む来季は「2桁勝利を目指してフル回転したい」と強調した。

野村は保留

野村が初回の契約更改交渉で保留した。4年目の今季は自己最多の126試合に出場し、いずれもキャリアハイの打率2割7分1厘、12本塁打、40打点。今季年俸2100万円からの大幅昇給が確実視されるが、「すぐに決められることではないので、もう少し考えたく保留させていただきました」とコメントした。初回保留は4人目となったが、三笠ゼネラルマネジャーは「全く気にしていませんので大丈夫。1年に1回（の契約更改交渉）なので」と話した。

（金額は推定）