法の支配に基づく世界の平和と安定は維持できるのだろうか。米国の安全保障政策に強い不安を禁じ得ない。

第2次トランプ政権で初となる国家安全保障戦略（NSS）が公表された。唯一の同盟国である米国のNSSは、日本の安全保障にも大きな影響をもたらす。

NSSはインド太平洋地域を「主要な経済的・地政学的戦場」と位置付け、重視する姿勢を示した。

中国を念頭に、台湾海峡での一方的な現状変更は支持しない政策を堅持し、台湾を巡る紛争の抑止は「重要事項」と強調している。

一方で軍事的脅威を高める中国への批判は抑えた。中国を「修正主義国家」と呼んだ第1次政権時に比べ、警戒感の低下が目につく。

トランプ氏は中国から得る経済的利益を重視しており、過度な刺激を避けたと考えられる。米中の対立激化は望ましくないが、中国の威圧行為を容認する誤ったメッセージとならないか気がかりだ。

核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対する言及はない。これも金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記との再会談を切望するトランプ氏の意向を反映したとみられる。

台湾奪取を阻止する能力を高める目的で、九州から台湾を経て南シナ海に至る「第1列島線」の防衛を強化する必要性に言及した。

そのための防衛費増額を名指しで求められたのは、日本と韓国である。米軍単独では負担できないとして、同盟国に要求した。

ヘグセス米国防長官は「もはやただ乗りは許さない」と発言している。韓国は防衛費を国内総生産（GDP）比3・5％に引き上げる方針を表明した。今後は日本に対する増額要求が強まることが予想される。

外交努力を欠いた防衛力増強は、かえって地域の緊張を高める。高市早苗首相が米国に追従し、過度な防衛費増額に傾斜しないようくぎを刺しておきたい。

今回のNSSで、自国第一主義を強めるトランプ氏の姿勢は一層鮮明になった。

南北米大陸中心の西半球に重心を置き、欧州の干渉に反対した19世紀の「モンロー主義」への回帰である。中南米で米国の優位性を再確立するとの記述からも明らかだ。

欧州への視線は厳しい。経済力や軍事力の低下、移民政策への不満を示し「一部欧州諸国が信頼できる同盟国であり続けるか明らかではない」と痛烈に批判した。欧州側は反発している。

多国間協力よりも自国の利益を優先するトランプ氏の主観がにじむNSSによって、民主主義国の結束が揺らいではならない。

世界の平和と安定には米国の関与が欠かせない。日本は欧州などと連携し、国際社会との協調こそが米国に利益をもたらすことを繰り返し説く必要がある。