災害時の救助や安全確認などで無人機ドローンを活用する幅を広げようと、官民による実証実験が大分県日田市で取り組まれた。目視できる範囲外まで飛行ルートを設定したドローンを飛ばし、人工知能（AI）を駆使して地上の人や障害物を検知する試み。こうした遠隔操作や自動操縦の実用化がさらに進めば、飛行エリアの拡大や1人で複数機を管理・操縦することが可能となり、人手不足の解消、省力化も期待できるという。

実証実験は2017年の大雨で氾濫した小野地区の小野川沿いを飛行ルートとし、今月4日に実施。KDDIスマートドローン（東京都）と、地元のドローン運航会社ノーベル（野元孝通代表取締役）、日田市、県などが参加した。

航空法は、常に操縦者から目視できる範囲でドローンを飛行させることを基本とし、目視外飛行を原則禁止する。目視外飛行をするには、安全確保の面からさまざまな要件が設けられており、国の許可・承認が必要となる。

KDDIスマートドローンは、目視外でのドローンの遠隔操作や自動操縦による飛行が可能となる技術開発に取り組む。実証実験で用いたドローンは、AIで画像データを処理する小型コンピューターを搭載。飛行時や着陸時に人や障害物などを検知し、モバイル通信で操縦者に通知する。常に通信を続ける飛行より、通信コストも削減できるという。

事前にルートを設定したドローンは、小野川沿いの往復約3・6キロを高度50〜70メートルで、自動操縦で飛行した。橋の上に人がいるのを検知すると、操縦者側の画像上に判別マークが点灯して停止した。人がいなくなると、飛行を再開した。

今回の実証実験の結果について、KDDIスマートドローンは国土交通省航空局などに報告し、技術面について検証を深める。実証実験を見守った県西部振興局の小野高寛局長は「災害時の被害状況の確認や孤立した集落への物資搬入など、さまざまな課題解決に期待ができる」と話した。（床波昌雄）