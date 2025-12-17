国内外を遍歴する作曲家でピアニストの中村天平さんのコンサートが13日、長崎県平戸市の田平町民センターであり、約120人がパワフルかつ繊細な調べに聞き入った。

中村さんは大阪芸大演奏学科を卒業。中学時代に阪神大震災で自宅が全壊した経験から、被災地にピアノ本体と演奏を届けるプロジェクトを手がけた。欧州46カ国での演奏ツアーでも知られ、ウクライナ支援のために現地でチャリティー演奏に取り組んでいる。

この日は「一期一会」「神宿る道」といった自作曲のほか、「きよしこの夜」などのクリスマスメドレーを演奏。「欧州人たちに珍しがられる曲。一つの美しい音楽として聞いてください」と前置きし、「君が代」を華やいだアレンジで披露した。

コンサートの実現に奔走した地元在住の歌手、松崎京さんも中村さんに呼ばれてステージに上がり、ケルティック・ウーマンの「You Raise Me Up」をまろやかな美声で聞かせた。同市前津吉町から訪れた青崎晋一郎さん（48）は「世界を股にかける経験がすごい。力強くてきれいな響きに引き込まれた」と感想を語った。（福田章）