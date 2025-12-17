¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ïà¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÈÖÄ¹áºÆ¤Ó¡¡¶¿ÅÚ¿©¤ÎPR¤ËËÛÁö¤¹¤ë¸µ±ÀÀç»Ô¿¦°÷¡¡ÎÓÅÄ¿¿ÌÀ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë
¡ÚÉ÷¿Í¤â¤è¤¦¡¡ÎÓÅÄ¿¿ÌÀ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡Û
¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÈÖÄ¹¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï18Ç¯Á°¡£Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¤Î¾®ÉÍ²¹Àô³¹¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÅ¹¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢¼ã¼êÅ¹¼ç¤é¤È°¦¹¥²ñ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤ÆPR¤·¤¿¡£½ÀÆ»¤ä¶Ú¥È¥ì¤ÇÃÃ¤¨¤¿100¥¥í¤ÎÂÎ¤Ë³Ø¥é¥ó¡¢¹â¤²¤¿¤Î¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¡¢¹ë²÷¤ËÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Ê³Æ®¤Ö¤ê¤ÏNHK¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉã¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¾®ÉÍ¤ÎÌ¾¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï±ÀÀç»Ô¿¦°÷¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²¹Àô³¹¤ËºÆ¤Ó¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¼êÊÛÅö¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤«¤éÈ¿È¯¤â¼õ¤±¤¿¡£¡Ö³Ø¥é¥ó¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢ºÊ¤ÏÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯3·î¡¢±ÀÀç»Ô¤òÁá´üÂà¿¦¡£µÌÏÑ¤ÎÍÜ¿£¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¾®ÉÍ»º¥Ö¥É¥¦¤òÍÑ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶¿ÅÚ¿©¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡Àè·î¤«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¡¢·§ËÜ¡¢¼¯»ùÅç3¸©¤ò´Ó¤¯¹ñÆ»389¹æ±è¤¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÅ¹¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡£ÍèÇ¯2·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢»²²Ã30Å¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢²¿¤«¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Å·Áð¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡Ê10Å¹²ÃÌÁ¡Ë¤Î±ÊÅÄÊ¸ÌÀ²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç´ë²è¤·¤¿¡£ÁÀ¤¤¤Ï²áÁÂ²½¤¬Ãø¤·¤¤¶å½£À¾´ßÉô¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢ÆüÂØ¤ï¤êÊÛÅö¡×¡£°ìÊý¡¢Å·Áð¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÏÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥»¥¨¥Ó¤¬´Ý¤´¤ÈºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÏ·Ü¤ÎÅ·ÁðÂç²¦¤Ç¤À¤·¤ò¼è¤Ã¤¿Ç»¸ü¥¹¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊÑ²½¤ËÉÙ¤à¡£¡ÖÅ·Áð¤ÎÅ¹¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Á¯»ºÃÏ¤Î¥«¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡×
¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤È¼òÇÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©¤Î±öÅÄ¹¯°ìÃÎ»ö¤È¤â·îÆâ¤Ë²ñ¤¦Í½Äê¡£¹ñÆ»389¹æ¤Îµ¯ÅÀ¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ë¤âÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Âà¿¦¸å¡¢¼«¤éÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤¼¼¤á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä¤ÇµÒ¤Î¾Ð´é¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¿á¤Èô¤Ö¡£ÃåÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡ÖNO¡¡CHANPON¡¢NO¡¡LIFE¡×¤ÎÊ¸»ú¡£¡ÈÈÖÄ¹Éü³è¡É¤Î¤Î¤í¤·¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë