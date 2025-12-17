県の伝統工芸品「佐賀錦」をまとったひな人形の販売会が、佐賀市歴史民俗館旧福田家（同市松原）で開かれている。一点物のひな人形約20点に加え、来年の干支（えと）「午（うま）」の置物約50点などを展示販売している。

新春の「佐賀城下ひなまつり」に先立ち、「年末からひな人形選びを始めたい」という声に応えようと、佐賀錦振興協議会が毎年この時期に開いている。

人形や置物がまとう佐賀錦は、縦糸に金箔（きんぱく）を貼って細く裁断した和紙を、横糸に絹糸を使って織り上げたもの。協議会の審査会を通過した会員の作品のみを販売している。価格はひな人形が7万〜40万円、干支の置物が3千円〜2万8千円。

初孫のためにひな人形を購入したという佐賀市の小森尚美さん（63）は「いろんなひな人形を見たが、佐賀錦が一番上品で豪華。初節句にきれいなひな人形を準備できてうれしい」と満足げに語った。協議会の今泉京子理事は「お子さまの健やかな成長を願い、柄も色も異なる一点物のひな人形をぜひ見に来てほしい」と話した。

入場無料。会期は28日までと来年1月4〜31日（月曜休館）。（松本紗菜子）