こんなに柔らかい海風に包まれたのはいつぶりだろう−。台湾最大の港湾都市、高雄の海に向き合い、ゆっくり目を閉じてみた。マフラーを巻き足早に歩く福岡から、チャイナエアライン機で3時間足らずのフライト。気温23度と心地よい南の「港都」のとりこに、私はなった。（小野浩志）

5日午後。高雄国際空港に着くと、ロビーから建物の外まで数千人の若者が詰めかけていた。K−POPやK−ドラマの主役たちが一堂に会する「アジア・アーティスト・アワード」が翌6日、高雄ナショナル・スタジアムで開かれるという。「推し」を待ち構える熱狂の渦は、熱帯モンスーン気候の空気と相まって人口274万都市の活力を見せつけていた。

国際貿易港である高雄港に向かう。古い倉庫群を再生したデザインショップやカフェが連なっていた。次世代型路面電車（LRT）が軽やかに走り抜けていく。人々は帆船のようなデザインが印象的な白い大港橋で憩い、ハンドベルのモニュメントが「ラブミーテンダー」の旋律を奏でた。目の前の岸壁に巡視艇、遠くに巨大クルーズ船が停泊し、対岸にはカマキリのようなガントリークレーンが並ぶ。穏やかな海風の夕景から薄暮へ、南方の果実を思わせる黄金色の空の移ろいにしばし見とれた。

やがて円い月が中空にかかった。港に注ぐ愛河を滑るクルーズ船から、高層ビルが光の色彩をまとう街をながめた。名物の六合夜市は夜更けまでにぎわうらしい。「台湾人は夜行性です」。ガイドの女性、吳冠儀さん（36）が笑う。福岡を2回、熊本も1回訪れ、もつ鍋などを堪能した親日家である。

翌日も陽光が注いだ。生活の足となっているフェリー乗り場のそばに海の女神の媽祖（まそ）さまが祀（まつ）られた通りがあった。露店がずらりと並び、人々とミニバイクの喧噪（けんそう）に包まれている。旗津海水浴場から続く白砂の浜と公園を歩いた。オフシーズンだが、サーフィンを楽しんだり、ヤシの木陰でまどろんだりする人影に安らぎを覚えた。数種類の鳥のさえずりが響き、野生のリスが急に遊歩道を横切った。水平線まで台湾海峡の澄んだ群青があった。

旗津海水浴場近くにあるモニュメント。台湾海峡を背に、撮影スポットになっている＝6日、高雄 旗津海水浴場近くにあるモニュメント。台湾海峡を背に、撮影スポットになっている＝6日、高雄

高雄は漁業も盛んで、ボラの卵で作るからすみ（烏魚子）が有名だ。老舗の「珍芳烏魚子」を見学し、塩漬け、水分出し、乾燥などの丁寧な工程を教わった。日本では長崎産が知られ三大珍味とされるからすみ。台湾でもおめでたい場面に欠かせない高級食材だという。2代目の経営者は「台湾の一文化として伝承し、世界に広めていきたい」と誇りをもって語る。あぶった一つを大根のスライスと一緒に口に放り込むと、濃厚なうまみが押し寄せた。

店先の水槽に魚介を生かしておき、その場で調理してくれる店も多い高雄。昼食にエビ、イカ、カキ、ヒラメ…。海の恵みに感謝していただいた。南国の台湾もウイスキーを産する。「カバラン蒸留所」のシングルモルトは、芳醇（ほうじゅん）な香りでハイボールにすると海鮮料理との相性も良さそうだ。

ガジュマルの木が見事な周囲約5・5キロの池「蓮池潭」は、親水空間として福岡市の大濠公園と雰囲気が少し似ていた。龍の口から入り、虎の口から出ると運気が上昇するという龍虎塔に登り、良き旅を祈った。

九州と台湾、交流盛んに「兄弟のような関係」

九州と台湾の間では、半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出を追い風に、経済と人の交流が盛んになっている。例えば、半導体企業の拠点が集積する高雄市は今年7月、北九州市との間で経済分野での協力を目指す連携協定を締結した。

台湾貿易投資センター主催の調達商談会＝11月10日、福岡市 台湾貿易投資センター主催の調達商談会＝11月10日、福岡市

11月10日。福岡市のホテルで、台湾貿易投資センター主催の調達商談会が開かれ、台湾と九州の計約150社が参加した。精密板金のブリクセン社の李品伊さん（38）は「関東圏のメーカーと取引しているが、九州のTSMC関係企業との仕事も開拓したい」。金属部品を受注生産するバーナル社の呉中軒さん（42）も「九州は地理的に近く、輸送費や出張コストを抑えられる魅力的な市場です」と意欲的だった。

門司税関の資料では、2024年の九州7県、沖縄県、山口県と台湾の貿易は、国・地域別の輸出が4位（7219億円）、輸入が5位（8056億円）。観光庁によると、24年に台湾から日本を訪れた旅行者数は、韓国、中国に次ぐ604万4316人に上る。

チャイナエアラインの李建勳福岡支店長は言う。「日本の文化や美しい景色に魅せられ、九州を訪れる台湾の旅行者は年々増えている。日本からもおいしい料理などを楽しみに台湾を訪れる。兄弟のような双方の関係、絆がより深まっていってほしい」

チャイナエアライン 福岡−高雄線は2025年4月に運航再開し、同年12月時点で週3往復している。福岡−台北（桃園）線は週16往復し、26年7月には就航50周年を迎える。九州・沖縄では、熊本、鹿児島、那覇、石垣（冬季は運休）にも就航（宮崎は運休中）。世界各地を結び、25年12月からアジアと米国南西部間の初めての路線として、台北（桃園）−フェニックス線を開始した。