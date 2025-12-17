初めての台湾の旅路を、私は南から北へたどった。出発地の「港都」高雄の次に訪れたのは台南。長い歴史と文化を誇る街で「台湾の京都」とも称される。

台南の中心部には、日本人実業家の林方一が1932（昭和7）年に創業した林百貨店が建っている。レトロで伝統の重みを伝える建物は、昭和スタイルのエレベーターも現役で動いている。私が訪れた12月6日の夕方、創業93年目を祝うパレードと舞台イベントが催され、市民や観光客でごった返していた。私もここでお土産を購った。

台南での夕食は、麺料理タンツーメンの元祖とされる「度小月」本店でいただく。特製の肉そぼろとエビのスープが麺と程よく絡み合い、あっという間に平らげた。外には入店を待つ客が列をなす。柱には、歴代の台湾総統数人のサインが残されていた。

夜は名物である「花園夜市」へ。広場全面、奥までぎっしり並んだ露店の数は優に数百はあるだろう。群衆が押し合いへし合いする中をゆっくり歩くと、人酔いしそうだ。臭豆腐の独特のにおいがたちこめる。魯肉飯（ルーローハン）、ホルモン焼き、さまざまな麺類、タピオカドリンクや果物のジュース、射的、マージャン、雑貨、マッサージ…。ありとあらゆる商品・サービスがあった。「夜市デビュー」の私は緊張しながら、看板にドラえもんが描いてあり、人の良さそうなご夫婦が営む露店で、どら焼き二つを20元（約100円）でようやく買った。

翌7日、日本の技術が採用された台湾高速鉄道（新幹線）で、台北まで快適に移動。所要1時間半余り。車窓を流れる台湾の自然、街の景観まで、日本とうり二つのように感じた。

台北からは貸し切りバスで、観光地「十分」へ。山あいの峡谷に張り付くようなこの地にも、目を見張るほど多くの観光客がいた。呼び物の「ランタン上げ」は、紙のランタンに願い事を墨書し火を付けて空中に飛ばす。私は、夏目漱石の晩年の座右の銘とされる「則天去私」をしたためた。私心を捨てられますよう、よろしくお願いします。

十分を後にし、次は「九份」に向かう。海を見晴るかす山の斜面に急な石段が続き、あまたの商店が軒を連ねる。ここも人、人、人の波である。ガイドさんお勧めのパイナップルケーキを買う。宮崎駿監督の人気アニメ映画「千と千尋の神隠し」に登場する「湯婆婆」の屋敷にそっくりな「阿妹茶樓」を前景に見る夕空はきれいだった。

台湾滞在の最終日は午前中、台北を回る。蔣介石の業績を伝える中正紀念堂のスケールには圧倒された。乾物など趣のある問屋街では、人気を博す網バッグの店に客がタクシーで次々と乗り付ける光景を見た。旅の締めくくりは、台北を象徴する高さ508メートルの「台北101観景台」。あっという間の4日間だった。

台湾の人々は、親切で温かい印象が強い。何より、ご飯がとてもうまかった。朝、昼、おやつ、夕、夜と連日フルで食べて回り、心まで満たされた。至福の台湾行に謝謝（ありがとう）。

（小野浩志）