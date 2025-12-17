東京・板橋区で小学5年生の男子児童がトラックにひかれ、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。60代の運転手の男が逮捕され、「進路の遠方を見ていて児童に気がつかなかった」と供述していることが、新たにわかりました。

■過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕

16日夜、事故が起きた東京都板橋区の横断歩道。

並木雲楓フィールドキャスター

「事故が起きた現場です。横断歩道に×印があり、そのあたりで児童がトラックにひかれたとみられています」

午後5時半ごろ、この場所に止まっていたトラック。フロント部分がへこんでいます。

16日午後3時半すぎ、この場所でトラックによる死亡事故が起きました。

110番通報

「人身事故で小学生とトラックがぶつかった」

小学5年生の男子児童、松原千明さん（10）がトラックにひかれ、下敷きになったとみられています。松原さんは心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

自宅に向かって1人で歩いていたところ、事故に遭ったとみられています。

警視庁はトラックを運転していた横山浩二容疑者（65）を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

調べに対し「子どもをはねました」と容疑を認めているといいますが、16日夜、新たに…。

「進路の遠方を見ていて児童に気がつかなかった」

こう供述していることがわかりました。

■“危険な横断歩道”普段から注意呼びかけ

事故が起きたのは、東京都板橋区。都営三田線・志村坂上駅から南に直線距離で約400メートルの距離にある横断歩道。すぐ近くには、小学校があります。

松原さんはこの小学校の児童ではないということですが、この学校に通わせる保護者たちは“信号がなく危険な横断歩道”だとして、普段から注意を呼びかけていると話します。

現場前の小学校の保護者

「見晴らしがいいので車が飛ばして通っていく道路。子どもにも『注意しなさい』と言っている場所」

小学校5年生の親

「交通量が多くて信号がない道路なので危ないなと思う。子どもと同じ学年だったので、お子さん持たれる方みなさんすごく心配だと思う。信号がついてくれたらなと。それで何か違ったのではないかと思いました」

■近くに住む人「止まってくれない車多い」

並木雲楓フィールドキャスター

「横断歩道があるにもかかわらずかなりスピードが…」

近くに住む人

「歩行者が待っていても止まってくれない車が多くて、危ないなと思っていた。大人の私でも危ないなと思うことがあるので、子ども連れて歩いているときは、ここ車来るかもしれないから『1回止まってよく見て』と話すようにしている」

夜になっても交通量が多い現場。保護者だけでなく、近くで働く人も…。

現場近くで働く人

「危ないところですよね。うちの会社は（通りの）下のところにあるが、会社の者には十分注意するように話はしている。減速していくのが、この辺の人はみなさんそう思っている」

警視庁によると、トラックは国道17号を南下してきて、その後、交差点を右折。事故が起きた横断歩道までやってきたといいます。

見通しがいい一方で、横断歩道の周辺にはバス停があり、事故当時の詳しい状況はわかっていませんが、近隣住民からは、こんな声も…。

近くに住む人

「そこにバス停があるので、バス停に止まっちゃうと、バスから降りた人が横断歩道渡るときに向こうから来る車から、バスの後ろから急に人が飛び出してくるみたいで、死角になりやすい」

■事故当時「急いでいた」ことも新たに判明

この通りを、仕事で週に2〜3回通っていたという横山容疑者。

事故当時は、荷物を積むために板橋区内の倉庫に向かっていたといいますが、何らかの理由で遅れていて、急いでいたことも、新たにわかりました。

横山容疑者の勤務先は私たちの取材に「事実関係を調査中」とコメントしています。

16日午後10時ごろ、松原さんが亡くなったことを受け、事故現場の横断歩道には、お菓子や飲み物が供えられていました。

警視庁は今後、過失運転致死に容疑を切り替えて、当時の状況を詳しく調べていくということです。

（12月16日放送『news zero』より）