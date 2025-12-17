日本女子プロゴルフ協会は16日、JLPGAアワード2025を開催し、賞金女王の佐久間朱莉選手が4冠を達成しました。

佐久間選手は、今シーズンKKT杯バンテリンレディスで初優勝を収め、シーズン4勝を飾ります。36試合に出場すると年間トップ10は19回。年間獲得賞金は2億2728万5959円で賞金ランキング第1位に輝きました。そのほか年間最優秀選手賞、平均ストローク第1位(70.0585)を獲得し、個人3冠を達成。また3ツアー対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」優勝メンバーとして特別賞を受賞し4冠を達成しました。

佐久間選手は「初優勝するまで2位が何回もあって苦しい時間も長かったんですけど、今シーズンは初優勝は絶対にするという目標を掲げて早いうちに初優勝することができて、気づいたら4勝目もあげられて年間女王まで上り詰めることができました。本当に今年は自分が思い描いた以上にいいシーズンになったと思います」と振り返ります。

師匠であるジャンボ尾崎さんからは「すごく喜んで下さって、それでも『メジャーは取ってないのか』と言われたので、来年こそ取って報告します」と約束したといいます。

今年の1年間については「本当に自分でもできすぎるくらいいいプレーができる回数が増えましたし、勝つまでに少し時間がかかってしまったので、しっかり練習してきてよかったなと改めて思いました」とコメント。

来年の目標については「来シーズンはメジャー制覇を目標にしているので、そこに向けて頑張りたいですし、毎年勝てるプレーヤーになりたいので、どの試合でもいいからまずは一つ勝つことを目標としています」と来年に向け、抱負を語りました。