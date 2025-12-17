安倍晋三元首相を銃撃した山上徹也被告（45）の裁判員裁判が大詰めを迎えようとしている。12月18日に検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論が行われ、来年1月21日に判決が言い渡される予定だ。総理大臣経験者が殺害されたのは1936年の二・二六事件以来となる重大事件、山上被告の量刑はどうなるのか。

【写真を見る】自殺した父と兄、宗教に貢ぐ母 山上容疑者の複雑な家庭環境

参議院選挙の応援演説のため奈良を訪れた安倍元首相が銃撃されたのは2022年7月8日。あれから3年以上が過ぎ、今年10月28日に奈良地裁で行われた初公判の冒頭陳述で、検察は以下のように指摘した。

「多数の聴衆が存在する中、元首相が白昼堂々、手製銃で殺害されたという、わが国の戦後史において前例を見ない、極めて重大な結果・社会的反響をもたらした」

銃撃現場で取り押さえられた山上徹也被告

周知の通り、山上被告は母親が旧統一教会（世界平和統一家庭連合）に入会し、多額の献金をしたことで破産、自分の人生まで狂わされたことを恨んでいた。教団幹部を襲撃するつもりだったが失敗したため、教団と結びつきが強い安倍元首相の殺害を決意したと供述している。

初公判を報じる新聞各紙は「戦後初めて首相経験者が殺害された“テロ”はどう裁かれるのか」と、この事件を“政治テロ”と見る論調が多い。通常の判例では、殺人が1人だけなら死刑を求刑されることはまずない。だが“政治テロ”となれば話は別だ。

07年に起きた長崎市長射殺事件では、暴力団組員が4選を目指して立候補した現職市長を公道で射殺。影響力のある政治家を公衆の面前で殺害した“政治テロ”は民主主義の根本を揺るがす犯罪として死刑が求刑され、一審では死刑の判決が下された（その後、無期懲役が確定）。

山上被告の裁判でも同様の追及が行われると考えられていた。ところが、「裁判の行方が変わってきている」と話すのは東京地検特捜部の副部長などを歴任した若狭勝弁護士だ。

死刑求刑は難しい

「12月3日の第13回公判で、検察が安倍元首相を狙うことを納得していたのかと尋ねると、山上被告は『教団に賛意を示す政治家の最も著名な人というのは、意味がないとは思いませんが、本筋ではない』と答えています。“本筋ではない”という答えを導き出してしまったことで、“政治テロ”を指摘しにくくなってしまいました。となると、死刑求刑は難しい」（若狭弁護士）

まるで検察が“政治テロ”を否定する供述を引き出してしまったかのようだ。

「訴訟というのは検察と弁護人の両方の主張を聞いて、裁判官あるいは裁判員が判断するシステムです。弁護人は文字通り被告を弁護するのですから、対する検察は“政治テロ”として、もっと深掘りして追及することが職責だと思います。仮に検察が“政治テロ”と考えていなかったとしても、真実をえぐり出す立場ですから厳しく鋭い質問をして、その受け答えを見て本当に“政治テロ”なのかそうでないのか判断すべきだと思います。それでないと、真実は見えてこないのです。検察まで弁護人と変わらないようなことを言っていては、どちらの質問なのかわかりません」（若狭弁護士）

前述のように、当初、検察は“政治テロ”と考えていた節がある。

「安倍元首相の評価は様々あるとは思いますが、憲政史上、最長期間、総理大臣を務めた影響力が大きい人であることは間違いありません。その人を白昼堂々、殺害したわけですから、検察も公判の出だしでは勢いがありました。ところが、山上被告へ質問をするようになって、トーンダウンしてきたような印象を持ちます」（若狭弁護士）

それは裁判官にも感じるという。

検察の追及が甘いわけ

「12月2日の公判では、裁判官が山上被告に『今回の事件の目的はなんだったのか』という聞き方をしました。普通は“動機”という言葉を使うのですが、“目的”というのは動機よりももっと広がりがあって、過激派の裁判などで使うことがあり、世直し的な意味が含まれているような感じがします。単に安倍元首相を殺害したわけではなく、目的は旧統一教会を追い詰めることだったのですね、とでも言いたげな裁判官の見立てが表れてしまったように思います」（若狭弁護士）

これに対し、山上被告は「別の機会に答えさせてもらえれば……」と明言を避けている。

「ここで検察がさらに突っ込んで追及すべきでした。それがなかったのは弱いと思いました。追及が弱ければ“政治テロ”としての証拠も出てこないわけですから」（若狭弁護士）

なんだか弁護士に加えて検察も裁判官も、山上容疑者に寛大な姿勢であるかのように見える。

「穿った見方と言われるかもしれませんが、現在、政府としては、文科省が旧統一教会の解散命令を申し立てています。宗教法人法では『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした』場合などに解散の請求ができるわけですから、政府としては、旧統一教会は悪質極まりない、継続して存在させてはならない団体と捉えているわけです。そのような教団に山上被告が敵意を抱くのは致し方ない、彼が教団とつながりがある安倍元首相を狙ったことには同情の余地もある、という見方ができてしまう恐れもあるわけです。当然ながら、法務省も検察も政府の一員ですから、政府の認識から逸脱できないところもある。山上被告への追及に厳しさがなくなっているのは、そうした面が出たのではないかとも勘ぐってしまうわけです」（若狭弁護士）

12月18日には検察側の求刑が行われるわけだが、どうなるのか。

「求刑の前に、検察が論告で、どの程度のことを証言して構成するのかが見所でしょう。先ほども言ったとおり、“政治テロ”としての犯行動機が明らかにされていないため、死刑は求刑しにくいでしょう。たとえ求刑したとしても、裁判官もそのままの判決は出しにくい。検察としては無期懲役、あるいは有期刑で最長の懲役30年を求刑するのではないでしょうか。その結果、裁判所は、無期の求刑に対しては懲役30年、懲役30年の求刑に対しては懲役28年といった判決を下すのではないでしょうか」（若狭弁護士）

デイリー新潮編集部