ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（11月）22:30
結果 6.4万人
予想 5.0万人 前回 10.5万人減
＊失業率（11月）
結果 4.6％
予想 4.5％ 前回 N/A
＊平均時給（11月）
結果 0.1％
予想 0.3％ 前回 N/A（前月比）
結果 3.5％
予想 3.6％ 前回 N/A（前年比）
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（10月分）22:30
結果 10.5万人減
予想 N/A 前回 10.8万人（11.9万人から修正）
＊米製造業PMI（12月・速報）23:45
結果 51.8
予想 52.1 前回 52.2
＊米非製造業PMI（12月・速報）23:45
結果 52.9
予想 54.0 前回 54.1
＊米コンポジットPMI（12月・速報）23:45
結果 53.0
予想 53.9 前回 54.2
企業在庫（9月）00:00
結果 0.2%
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・次期ＦＲＢ議長選びでウォラー理事と面談へ
＊ベッセント財務長官
・インフレは来年上半期で大幅な低下を見込む。
・経済は第１、第２四半期に上向き始める。
・中国が１兆ドルの貿易黒字を継続することは不可能。
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・トランプ大統領はＦＲＢ議長が親しい友人であってはならないという考えに否定的。
・ＦＲＢは次へ進む時。大統領が近く発表予定。
・民間部門の雇用は堅調な上昇軌道にある。
・トランプ大統領は金利はさらに引き下げ可能と考えており、多くの関係者が同意見。
・ＦＲＢの金利は世界の流れから乖離しているようだ。
・もし私がＦＲＢにいたら当局者と交渉する。
・供給ショックがプラスに作用する中、利下げ余地は大きい。
・大幅な赤字削減が経済と低金利の鍵。
・関税が撤廃された場合、ホワイトハウスは代替案を用意。
・ＡＩにより生産性の伸びは２．５－３．０％と予測。
・ＡＩで訓練された労働者は生産性と賃金が向上。
＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・失業率上昇の背景には構造的問題がある。
・労働市場よりインフレが差し迫ったリスク。
・２０２６年末のインフレは２．５％超と予想。
・１２月の会合では政策金利据え置きを支持。
・引退の決断は私自身の判断。自ら下した。
・インフレ目標の長期未達成は信頼性を損なう。
・労働市場は減速中だが、マイナス転換点には至らず。
・雇用減少への解決策としてＦＲＢの積極緩和は不適切。
