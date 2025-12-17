※経済指標
【米国】
＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（11月）22:30
結果　6.4万人
予想　5.0万人　前回　10.5万人減

＊失業率（11月）
結果　4.6％
予想　4.5％　前回　N/A

＊平均時給（11月）
結果　0.1％
予想　0.3％　前回　N/A（前月比）
結果　3.5％
予想　3.6％　前回　N/A（前年比）

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（10月分）22:30
結果　10.5万人減
予想　N/A　前回　10.8万人（11.9万人から修正）

＊米製造業PMI（12月・速報）23:45
結果　51.8
予想　52.1　前回　52.2

＊米非製造業PMI（12月・速報）23:45
結果　52.9
予想　54.0　前回　54.1

＊米コンポジットPMI（12月・速報）23:45
結果　53.0
予想　53.9　前回　54.2

企業在庫（9月）00:00
結果　0.2%
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)

※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・次期ＦＲＢ議長選びでウォラー理事と面談へ

＊ベッセント財務長官
・インフレは来年上半期で大幅な低下を見込む。
・経済は第１、第２四半期に上向き始める。
・中国が１兆ドルの貿易黒字を継続することは不可能。

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・トランプ大統領はＦＲＢ議長が親しい友人であってはならないという考えに否定的。
・ＦＲＢは次へ進む時。大統領が近く発表予定。
・民間部門の雇用は堅調な上昇軌道にある。
・トランプ大統領は金利はさらに引き下げ可能と考えており、多くの関係者が同意見。
・ＦＲＢの金利は世界の流れから乖離しているようだ。
・もし私がＦＲＢにいたら当局者と交渉する。
・供給ショックがプラスに作用する中、利下げ余地は大きい。
・大幅な赤字削減が経済と低金利の鍵。
・関税が撤廃された場合、ホワイトハウスは代替案を用意。
・ＡＩにより生産性の伸びは２．５－３．０％と予測。
・ＡＩで訓練された労働者は生産性と賃金が向上。

＊ボスティック・アトランタ連銀総裁
・失業率上昇の背景には構造的問題がある。
・労働市場よりインフレが差し迫ったリスク。
・２０２６年末のインフレは２．５％超と予想。
・１２月の会合では政策金利据え置きを支持。
・引退の決断は私自身の判断。自ら下した。
・インフレ目標の長期未達成は信頼性を損なう。
・労働市場は減速中だが、マイナス転換点には至らず。
・雇用減少への解決策としてＦＲＢの積極緩和は不適切。