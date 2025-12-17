※経済指標

【米国】

＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（11月）22:30

結果 6.4万人

予想 5.0万人 前回 10.5万人減



＊失業率（11月）

結果 4.6％

予想 4.5％ 前回 N/A



＊平均時給（11月）

結果 0.1％

予想 0.3％ 前回 N/A（前月比）

結果 3.5％

予想 3.6％ 前回 N/A（前年比）



＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（10月分）22:30

結果 10.5万人減

予想 N/A 前回 10.8万人（11.9万人から修正）



＊米製造業PMI（12月・速報）23:45

結果 51.8

予想 52.1 前回 52.2



＊米非製造業PMI（12月・速報）23:45

結果 52.9

予想 54.0 前回 54.1



＊米コンポジットPMI（12月・速報）23:45

結果 53.0

予想 53.9 前回 54.2



企業在庫（9月）00:00

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・次期ＦＲＢ議長選びでウォラー理事と面談へ



＊ベッセント財務長官

・インフレは来年上半期で大幅な低下を見込む。

・経済は第１、第２四半期に上向き始める。

・中国が１兆ドルの貿易黒字を継続することは不可能。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・トランプ大統領はＦＲＢ議長が親しい友人であってはならないという考えに否定的。

・ＦＲＢは次へ進む時。大統領が近く発表予定。

・民間部門の雇用は堅調な上昇軌道にある。

・トランプ大統領は金利はさらに引き下げ可能と考えており、多くの関係者が同意見。

・ＦＲＢの金利は世界の流れから乖離しているようだ。

・もし私がＦＲＢにいたら当局者と交渉する。

・供給ショックがプラスに作用する中、利下げ余地は大きい。

・大幅な赤字削減が経済と低金利の鍵。

・関税が撤廃された場合、ホワイトハウスは代替案を用意。

・ＡＩにより生産性の伸びは２．５－３．０％と予測。

・ＡＩで訓練された労働者は生産性と賃金が向上。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・失業率上昇の背景には構造的問題がある。

・労働市場よりインフレが差し迫ったリスク。

・２０２６年末のインフレは２．５％超と予想。

・１２月の会合では政策金利据え置きを支持。

・引退の決断は私自身の判断。自ら下した。

・インフレ目標の長期未達成は信頼性を損なう。

・労働市場は減速中だが、マイナス転換点には至らず。

・雇用減少への解決策としてＦＲＢの積極緩和は不適切。

