巨人のライバルだった名選手の記憶を掘り起こしてきた「巨人が恐れた男たち」。最終回は星野仙一さんの足跡をたどる。打倒・巨人に全てをかけてきた「闘将」。２００５年、その宿敵からまさかの監督要請を受け、胸中は揺れ動く…。激情の中日時代を振り返る「最大の敵編」、２０年前の夏を初めて巨人の元オーナー・滝鼻卓雄氏（８６）らが語った「幻の監督編」。関係者の証言で「星野仙一と巨人」に迫る。（取材・構成＝太田 倫）

＊ ＊ ＊ ＊

【最大の敵編〈２〉】 味方もまた、手綱さばきに苦労した。星野の現役後半に専属捕手だった金山仙吉は、「おっさん（星野のことだ）は顔と目で１００勝はしている」と証言する。

「マウンドで熱くなったら、サインなんか見てないもん。バッターの目をにらみつけてすごんで、そのまま投げてくる。もちろん王さんでも関係なし。そんな時は『気をつけてください、体に行ったらごめんなさい』なんて言っていた」

８６年オフに中日の監督に就任。巨人戦の監督賞は通常の３倍に設定された。過剰なまでの敵対心は熊本の一件でも触れたが、続きがある。明大の後輩で、闘争心あふれるバイプレーヤーだった豊田誠佑。騒ぎが起きたとき、代打に備えベンチ裏で素振りをしていた。

「乱闘に出遅れたら監督にミーティングで怒られた。『お前ら何のためにベンチに入っとるんや！ 戦闘要員がなんであんな遅く出てくるんや！』って」

翌日は広島市民球場への移動日。乱闘を想定して、ベンチから飛び出る前代未聞の練習をさせられた。

「オレを含めた戦闘要員３人でね、５本くらいやらされたかな。内野のラインまで猛ダッシュ。もちろん本気だよ」

星野は８２年に現役を引退するとＮＨＫでスポーツキャスターを務めた。因縁の川上哲治に師事し、常勝の哲学を吸収した。

監督就任直後には、川上もかつて修行した岐阜の正眼寺（しょうげんじ）を訪れた。毎朝５時に起床し、たくあんをおかずにかゆを食べ、座禅を組む。３日たって、早川が迎えに行った。車に乗り込むと「来年から行かんぞ！」と宣言した。「あれをずっとやっていた川上さんはすごい。オレにはできん」。あんドーナツと缶コーヒーをむさぼるように平らげた。

球場外でも剛腕を見せた。就任直後には牛島和彦ら４選手と、巨人も狙っていたロッテ・落合博満の大型トレードを成立させた。

かと思えば、８８年オフには中尾孝義を巨人に放出して西本聖、加茂川重治を獲得。藤田元司監督とのトップ会談でまとめた禁断のトレードだった。東京・赤坂のホテルニューオータニに３日間缶詰めとなり、極秘交渉を重ねた。「偽名で宿を取れ」と命じられた早川は、福田功１軍マネジャーと自身の名前からとった「福田実（フクダ・ミノル）」として、星野をチェックインさせた。朝食会場でのこと。正体はバレバレだったが、食事を済ませて「福田実」とサインする。「みっともない。みんなビックリしてたぞ」と照れ隠しに不機嫌になってみせた。

第２次政権初年度の、９６年９月２０日の巨人戦（東京Ｄ）。星野は微妙な判定の連続を「巨人びいき」と断じた。「誰に頼まれてやっているんだ！ 汚いぞ。公平にやれ！」。試合後に猛抗議し、責任審判に２度膝蹴り。この年から監督付広報となっていた金山が止めに入ったが…。

「『やかましい、邪魔するな！』ってバカーンと殴られたよ。素顔はナイーブで繊細。物静かでジェントルマン。でもユニホームを着ると人が変わった。熱くて、野球に正直な人だったな」

巨人戦の通算成績は、現役時代は歴代６位タイの３５勝（３１敗）。監督としては１６３勝１７９敗６分け。星野にとって巨人とは何だったのか。早川の言葉を借りたい。

「野球の夢であり最大の敵、でしょうか」

最も好んだ「夢」という言葉。０５年夏、思いもかけない夢が、５８歳となった星野を揺さぶる。

【注】６８年４月２７日の慶大戦。５回無死満塁で星野は慶大の９番打者を投ゴロに打ち取り、併殺を狙って捕―一と転送するが、打者走者がフックスライディングを仕掛け一塁手と接触。星野が激高して相手を追い回す大騒動になった。

◆星野 仙一（ほしの・せんいち）１９４７年１月２２日、岡山県生まれ。倉敷商から明大に進み、６８年のドラフト１位で中日入り。６年目の７４年に先発、リリーフ兼任で１５勝９敗１０セーブで巨人の１０連覇を阻み、沢村賞受賞。８２年に現役引退し、８６年オフに中日の監督就任。その後、阪神、楽天で監督を務め、史上３人目の３チームでリーグ優勝。正力松太郎賞受賞２度。１７年１月にはエキスパート部門で野球殿堂入り。楽天の球団副会長だった１８年１月４日、膵臓（すいぞう）がんのため死去。享年７０。現役時代は右投右打。

※文中敬称略、肩書は当時のもの