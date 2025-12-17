◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

２歳マイル王を決める第７７回朝日杯フューチュリティＳ・Ｇ１は２１日、阪神競馬場で行われる。リアライズシリウスは新馬戦を７馬身差で圧勝し、続く新潟２歳Ｓを４馬身差Ｖ。今福洋介オーナー（４９）がスポーツ報知のインタビューに応じ、新進気鋭のオーナーが上位人気馬で挑む心境、競走馬を購入するきっかけなどを語った。（取材・構成＝石行 佑介）

―オーナーを始めてわずか２世代目で、２度目（初出走は昨年のホープフルＳ、リアライズオーラム＝１５着）のＧ１にリアライズシリウスを送り出します。

「人気馬で参戦できるのはドキドキしますよね。２年目でこういうチャンスが巡ってくるというのはなかなかない。すごいなと思いますし、何年かかっても巡り合えない人もいるなかで、本当にラッキー。僕一人では何もできないので、本当に皆さんのおかげだと思っています」

―同馬は７馬身差で逃げ切って新馬戦を圧勝。大器の片りんを見せました。

「新馬戦を勝った時は相手の強さも分からなかったですし、本当かなと。ただ、東京の直線で後続をぶっちぎっていく姿を見て結構強いんじゃないかなと。名馬の新馬戦特集みたいのを見ている気がして、これはいいんじゃないかと思いました」

―続く新潟２歳Ｓは出遅れながらも、スッと２番手につけ、最後は４馬身差をつけて重賞初制覇。ご自身としても初タイトルでした。

「２年目でグレードレースを取れたらすごいなと。生涯に一度取れるかどうかじゃないですか。調教もいいって聞いていたし正直、あまり心配はしていなかったんですよ。これ勝てるんじゃないかなと思って新潟に行ったんです。そしたら出遅れて（笑）。うわ〜となりましたね。最初に脚を使ってしまったので大丈夫かなと思って見ていましたが、最後の直線でまた伸びて。ポテンシャルは相当あるなと思いましたね。津村さんも引き揚げて来た時に、課題があると言っていましたし、それだけ期待してくれているということだと思います」

―２３年１１月に馬主資格を取得されましたが、どんな経緯でオーナー業に携わろうと思われたのですか。

「３０歳半ばから４０歳ぐらいに馬を買わないかという人が多く来たんですけど、馬主の気持ちになれないとお断りしていました。ですが、追分ファームの吉田正志さん（マネジャー、Ｇ１レーシング代表）が大学時代の後輩で、彼の息子と私の息子が高校の同級生ということもあり決意しました。正志さんには馬の紹介など、いろいろと巡り合わせてもらって感謝しかないですね」

―今福オーナーはセレクトセールで高額馬を多数落札されています（リアライズシリウスは２４年１歳で４０００万円）。

「行った当初は馬を見ることが何もできなかったですが、素人ながらに自分でも少しずつ勉強しています。趣味ではなく事業と考えてやっていくことを決めていたので、しっかりしないと、と思いましたし、セールでは名前が売れることで業界の色々な方に知ってもらう機会になりました」

―リアライズシリウスはポエティックフレアの初年度産駒ですが、父はシンジケートが解散されました。本馬に懸かる期待も大きいはずです。

「社台ファームの（吉田）哲哉さん（副代表）がポエティックの血は残さなきゃいけないと言ってくださいました。まだ気は早いですが、種牡馬も含めてそういう馬になってくれたらうれしいですよね」

◆今福 洋介（いまふく・ようすけ）兵庫県生まれ。４９歳。１９９９年慶大法学部法律学科卒業。２０１１年にリアライズグループを創業。１５年に現在の（株）リアライズコーポレーションを買収。現在はリアライズグループの多くの代表取締役社長を兼務する。ＪＲＡで競走馬２０頭を所有。

○…今福氏が代表を務めるリアライズコーポレーションは、歌手・近藤真彦が率いるレーシングチーム「ＫＯＮＤＯ ＲＡＣＩＮＧ」やＳＵＰＥＲ ＧＴなどのメインスポンサーを務める。「社員やお客様を含めてみなさん馬や車もそうですが、レースが好きですし、僕も楽しいのが好きなので。みんなが楽しめるものを応援したいですね」と同代表。「自動車をもう少し盛り上げていきたいですね」と今後の展望を語った。

取材後記

今福氏はオーナーとしてメディアの取材を受けるのは初めてということで、緊張感に包まれたものになるかと予想していたが、時折笑いも交えながら終始和やかムード。場の空気づくりはさすがだと思わされた。

代表を務めるリアライズコーポレーションでは、競馬好きな社員が多数いるという。リアライズシリウスという名前も社員から公募して名付けたそうで、社内での機運も高まっているように感じた。さらに今後は「競馬同好会」のようなものを立ち上げる予定で、まさに先日、最終回を迎えたドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の「競馬事業部」とそっくりの展開。“リアル・ロイヤルファミリー”にも今後は注目していきたい。（石行 佑介）