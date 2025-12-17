「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１６日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉阪神ＪＦ４着だったスウィートハピネス（牝、北出）は河津桜賞（１月２５日・京都、芝１６００メートル）とエルフィンＳ（２月７日・京都、芝１６００メートル）の両にらみ。

友道勢の動向。１１月の京都新馬を勝ったアドマイヤシュラ（牝）はエルフィンＳへ。１１月の東京未勝利を勝ったエムズビギン（牡）はきさらぎ賞（２月８日・京都、芝１８００メートル）に向かう。

１１月の福島新馬を制したショウグンマサムネ（牡、佐藤悠）は京成杯（１月１８日・中山、芝２０００メートル）を荻野極で予定。６日の阪神新馬を勝利したエルハーベン（牡、藤岡）も同レースか若駒Ｓ（１月２４日・京都、芝２０００メートル）に照準を合わせる。

１４日の阪神新馬で快勝したテイエムスティール（牝、高橋一）は紅梅Ｓ（１月１７日・京都、芝１４００メートル）を目指す。１３日の阪神新馬を勝ったメイショウリュウシ（牡、角田）は１月１１日の京都５Ｒ１勝クラス（ダート１４００メートル）を予定。１０月の東京未勝利を勝ったセヴェロ（牡、池江）は１月５日の中山７Ｒ１勝クラス（芝２０００メートル）へ向かう。

〈美浦〉阪神ＪＦ７着のショウナンカリス（牝、加藤士）はフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を視野に。同１０着のイヌボウノウタゴエ（牝、西田）は２月２２日の東京５Ｒ１勝クラス（芝１６００）へ。同１２着のミツカネベネラ（牝、鈴木伸）はデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）を視野に入れて調整する。