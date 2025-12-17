「どんなクレープが好き？」＜回答数38,136票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第386回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなクレープが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんなクレープが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お菓子の基本！手作りクレープ生地 by 保田 美幸さん
【材料】（作りやすい量 1回分）
強力粉 60g
薄力粉 60g
卵 1個
きび砂糖 30g
粗塩 ひとつまみ
牛乳(または豆乳) 200ml
バター(有塩無塩どちらでもOK) 10g
バター(またはサラダ油:生地を焼く用) 5g
お好みのトッピング 適量
【下準備】
1、強力粉と薄力粉は一緒に振るっておく。
【作り方】
1、ボウルに＜A＞と牛乳(豆乳)の半量を入れ、泡だて器で1分練り混ぜる。
2、残りの牛乳(豆乳)100mlを加え、泡だて器で混ぜてゆるめる。
牛乳(豆乳)を2回に分けて加えるとダマができにくいです。
3、小鍋にバターを入れて中火にかける。溶けてパチパチと音を立てた後、茶色く色付いて音が消えたきたら手早く(2)に加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫に1時間以上置く。
4、フライパンでバター(サラダ油)を熱し、生地を流し入れ、焼き色がついたら返して火を通す。
厚さはお好みで調節してください。風味付けにお好みのジャムをぬって畳んでもOKです。
5、器に盛り、お好みでジャムやハチミツをかけたり粉糖を振っていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
余った生地のタネは保存容器に移し、冷蔵庫で約3日間保存できます。3日以内に食べきれない場合は全て焼き、ラップで包んで冷凍庫へ。ラップで包んだまま解凍し、電子レンジでかるく温め直して食べられます。
(E・レシピ編集部)
