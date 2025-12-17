スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「どんなクレープが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「どんなクレープが好き？」

・「どんなクレープが好き？」の結果は…


・1位 … チョコバナナ 61%
・2位 キャラメルアーモンド 15%
・3位 バターシュガー 12%
・4位 サラダ系 10%

※小数点以下四捨五入

38,136票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

お菓子の基本！手作りクレープ生地 by 保田 美幸さん


【材料】（作りやすい量 1回分）


  強力粉 60g
  薄力粉 60g
  卵 1個
  きび砂糖 30g
  粗塩 ひとつまみ
牛乳(または豆乳) 200ml
バター(有塩無塩どちらでもOK) 10g
バター(またはサラダ油:生地を焼く用) 5g
お好みのトッピング 適量

【下準備】

1、強力粉と薄力粉は一緒に振るっておく。

【作り方】

1、ボウルに＜A＞と牛乳(豆乳)の半量を入れ、泡だて器で1分練り混ぜる。



2、残りの牛乳(豆乳)100mlを加え、泡だて器で混ぜてゆるめる。

牛乳(豆乳)を2回に分けて加えるとダマができにくいです。



3、小鍋にバターを入れて中火にかける。溶けてパチパチと音を立てた後、茶色く色付いて音が消えたきたら手早く(2)に加えて混ぜ合わせ、冷蔵庫に1時間以上置く。



4、フライパンでバター(サラダ油)を熱し、生地を流し入れ、焼き色がついたら返して火を通す。

厚さはお好みで調節してください。風味付けにお好みのジャムをぬって畳んでもOKです。



5、器に盛り、お好みでジャムやハチミツをかけたり粉糖を振っていただく。

【このレシピのポイント・コツ】

余った生地のタネは保存容器に移し、冷蔵庫で約3日間保存できます。3日以内に食べきれない場合は全て焼き、ラップで包んで冷凍庫へ。ラップで包んだまま解凍し、電子レンジでかるく温め直して食べられます。

(E・レシピ編集部)