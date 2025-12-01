»³²¼ÃÒµ×¼ç±é±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Ë»Ô¸¶È»¿Í¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤éºÆ½¸·ë¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡»³²¼ÃÒµ×¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯5·î15Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÀôÎ¤¹á¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢Áð´¢ÀµÍº¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ³Åê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô360ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¾®³Ø´Û¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÙÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡ÊÌ¡²è¡§ÂçÃ«¥¢¥¥é¡¦¸¶°Æ¡§²Æ¸¶Éð¡¦µÓËÜ¡§¿åÌî¸÷Çî¡¿´û´©20´¬¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¡£2022Ç¯4·î´ü¤Ë¥·ー¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó2¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡È±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÉÉÔÆ°»º±Ä¶È¥Þ¥ó±ÊÀ¥ºâÃÏ¤È¡¢¸åÇÚ¼Ò°÷¤Ç¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÌ¿¡É¤Î·î²¼ºéÎÉ¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢²È¤òÇä¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æµá¤á¤ë¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤À¤±¤òÉð´ï¤Ë³¤Àé»³Àé¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë»³²¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÀ¥¤ò¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬·î²¼¤ò¥É¥é¥ÞÈÇ¤ËÂ³¤±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÀîÂ¼ÂÙÍ´¡¢µÓËÜ¤Ïº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇ¤ËÂ³¤¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー10¿Í¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£±ÊÀ¥¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÉÔÆ°»º¥Ö¥íー¥«ー¤Î¶Í»³µ®µ×¤ò»Ô¸¶¡¢±ÊÀ¥¤È·î²¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅÐºäÉÔÆ°»º¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡ÉÔÆ°»º¤ÎÎ©ÀîÅ¹Å¹Ä¹¤Ç¥«¥ê¥¹¥Þ±Ä¶È¥Þ¥ó¡¢¿ÀÌÚÎÃ¿¿¤ò¥Ç¥£ー¥ó¡¢¥¿¥á¸ý±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÀãÌîÍÚ¹á¤ò¸«¾å¡¢¿ÀÌÚ¤«¤é±Ä¶ÈÀ®ÀÓNo.1Ã¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹ÉûÅ¹Ä¹¡¦²Öß·ÎÃ»Ò¤òÁÒ²Ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÐºä¤Ë¶¯¤¤º¨¤ß¤ò»ý¤Ä¼ÒÄ¹¡¦ó£À»¿Í¤ò¹â¶¶¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤ÎÎø¿Í¤Çº£¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¶ÐÌ³¤Î¶ä¹Ô°÷¡¦±ÝËÜÈþÇÈÌò¤ËÀô¡¢±ÝËÜ¤ÎÀèÇÚ¡¦°¦¸¶ËãÌíÌò¤Ë¾¾ËÜ¡¢¡ÈÉÔÆ°»º¤Î½÷Äë¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤ÂçÃÏ¼ç¡¦¥Þ¥À¥àÌò¤ËÂçÃÏ¡¢¤½¤·¤Æ±ÊÀ¥¤¬¶Ð¤á¤ëÅÐºäÉÔÆ°»º¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦Âç²Ï¿¿À¡Ìò¤Ë¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«Àî¡¢¼Ò°÷¤ò¸·¤·¤¯¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤ë¼ÒÄ¹¡¦ÅÐºä¼÷ÏºÌò¤ËÁð´¢¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤«¤é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½é¸ø³«¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò´Þ¤ó¤ÀÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Êº½Çù¤Ç¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î±ÊÀ¥¡Ê»³²¼ÃÒµ×¡Ë¤¬¤Ê¤¼¤«µðÂçÎµ´¬¤ÈÂÐÖµ¤·¶«¤Ö»Ñ¤¬¡£¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¥Ñー¥êー¥Ôー¥Ýー¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÀµÄ¾¤¹¤®¤ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë±ÊÀ¥¤¬ÈþÇÈ¡ÊÀôÎ¤¹á¡Ë¤«¤é¥Ó¥ó¥¿¤ò¿©¤é¤¦¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Æ¥¥µ¥¹¡£±³¤ò¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÉ÷¤¬¿á¤¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±ÊÀ¥¤À¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¡£³¤³°Åê»ñº¾µ½¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅÐºäÉÔÆ°»º¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬±ÊÀ¥¤ÎÀµÄ¾È¯¸À¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¿ÆÍ§¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î±ÊÀ¥¤È¶Í»³¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤Ï¤Ê¤¼²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¡¢¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡ÉÌ¿¤Î·î²¼¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÏÅÜ¤ê¡¢ÅÐºä¼ÒÄ¹¤Ï°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±ÊÀ¥¤¬°ÆÆâÈÄ¤ò»ý¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·à¾ì¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤¬12·î26Æü¤«¤é±Ç²è´Û¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë