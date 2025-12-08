国は、成人男性（60kg）が1日に必要な水分量は2.5リットルとしています。

冬でも、こまめな水分補給は欠かせません。

【画像を見る】分別ごみ箱 ふたを開けたらこうなっている！

筆者はよく自動販売機で飲み物を購入します。飲み終えたペットボトルを自動販売機の横に設置されているゴミ箱に捨てるとき、「ペットボトル」「缶・ビン」と分別するための2つの投入口に、分けて捨てています。

その際にゴミ箱の中が見えたのですが、なんと”分別したはずのペットボトルと缶が中では一緒になっています【画像①】。

分別したつもりが、なぜゴミ箱の中では一緒になっているのか？

自動販売機などを展開するダイドードリンコに確認してみました。

自販機の横にあるのは“ゴミ箱”ではない⁉

ー自動販売機のそばに設置されている分別用のゴミ箱ですが、なぜ投入口は分かれているのに、箱の中では一緒になっているのですか？



（ダイドードリンコ 広報）

「自販機横に設置されているリサイクルボックスは、『ゴミ箱』ではなく、当該自販機で販売された清涼飲料の空き容器を回収し、リサイクルするためのものです」



ペットボトルや缶などの資源の再利用を目的とした”リサイクルボックス”が正式名だったのですね。



では、投入口は”ペットボトル” ”缶・ビン”と別れているのに、投入したものがリサイクルボックスの中では、なぜ混在しているのでしょうか？

なぜ？リサイクルボックスの中では分別したものが一緒に混在している

ーリサイクルボックスの中では分別したものが一緒になっているのはなぜですか？



（ダイドードリンコ 広報）

「ペットボトル・缶・ビン」といった表記のあるリサイクルボックスは、分別の意識を高めていただくために設けられています」



分別する意識づけのために、あえて投入口に”ペットボトル”と”缶・ビン”と表記しているのですね。ボックスの中はペットボトルと缶が混在していますが、回収後、中間処理事業者で、きちんとそれぞれに取り分けられているということです。



このリサイクルボックス、ある課題に直面しているそうです。



（ダイドードリンコ 広報）

「近年では、コーヒーショップやコンビニなどで販売される多様なカップ容器が増えていて、大きな容器を無理に入れようとして投入口が詰まってしまうケースも見受けられます」



たしかに、街ではリサイクルボックスの投入口で、ペットボトルや缶ではないものが詰まっているシーンは筆者も目にしたことがあります。このような状況に対して、清涼飲料の業界団体では新たな取り組みを始めています。

街のゴミ箱と誤解される 自販機のリサイクルボックス

リサイクルボックスが詰まっている状況【画像③】を目にした方も多いのではないのでしょうか？



（全国清涼飲料連合会）

「リサイクルボックスはペットボトル・缶・ビンの資源の再利用を目的としたもので、プラカップや一般ゴミなどが投入されると、リサイクルの仕分けをする中間処理業者の負担にもつながっています」



自販機横のリサイクルボックスは、街で設置されている回収ボックスが減少していく中、何でも入れて良い「街のごみ箱」のように誤解される現状が課題となっています。全国清涼飲料連合会によりますと、リサイクルボックスの中の約3割が飲料空容器以外の異物(一般ゴミ)が占めているということです。



この現状に対して、業界団体ではリサイクルの推進を目的に2022年から新たなボックスの展開を始めています。

新しいリサイクルボックスでは一般ごみなどが投入しにくいように、工夫が取り入れられています【画像】。

飲料を飲み残した状態で捨てることも、リサイクルボックスの中でこぼれるなどし、ボックスの容量を無駄にしてしまうだけでなく、フードロスの観点からも避けたいところです。



水分補給とあわせて、分別も”こまめに”行う必要があります。