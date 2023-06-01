¡Ö»î¸³¤Ç»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÄ¹Ê¸ÌäÂê¤Î²ò¤Êý¡É¡Ú¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Û
¡Ö¤Þ¤¸¤á¤ËÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ1ÅÀ¤Ç¤âÅÀ¿ô¤ò¼è¤ë¡£¤½¤ì¤â¼ÂÎÏ¡×¡£
ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ø5²ÊÌÜ50Ç¯Ê¬10000Ìä¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÅìÂçÀ¸¤Î¥Æ¥¹¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦À¾²¬°íÀ¿»á¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤Ï¤É¤¦¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê¥Æ¥¹¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡ÖºÇ¸å¤ÎÌäÂê¡×¤ò¸«¤ë
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ÎÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯ºÝ¤Ë¡¢É¬¤º°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÊ¸¾Ï¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÁ´ÉôÆÉ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÌä¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÆâÍÆ¤¬´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é²ò¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½ÂåÊ¸¡¢¸ÅÊ¸¡¢´ÁÊ¸¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ìÄ¹Ê¸¤ÎºÇ¸å¤¢¤¿¤ê¤ÎÌäÂê¡Ê²ñÏÃ·Á¼°¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢ËÜÊ¸¤ÎÍ×ÌóÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤òÀè¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ä¥ª¥Á¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÊ¸¤ò¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ÎÌäÂê¤Ï2023Ç¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¢¹ñ¸ì¤ÎÂè3Ìä¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¡ µÜ»Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Á¥¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ËÇº¤ß¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤â¤ß¤¸¤ÎÍÕ¤Ç¾þ¤Ã¤¿Á¥¤ò½àÈ÷¤·»Ï¤á¤¿¡£
¢ ±§¼£¤ÎÁÎÀµ¤Ï¡¢Á¥Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ§禱¤òÃæ»ß¤·¡¢¶¡¤ÎË¡»Õ¤¿¤Á¤òÄí¤Ë¸Æ¤Ó½¸¤á¤¿¡£
£ ÎÉÚû¤Ï¡¢¿ÈÊ¬¤¬Äã¤¤¤¿¤áÁ¥¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò¼Âà¤·¤¿¤¬¡¢¶ç¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ ÅÂ¾å¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢´É¸¾¤äÏÂ²Î¤ÎºÅ¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¸å¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Ï¢²Î¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥ ÎÉÚû¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¼ã¤¤ÁÎ¤Ï¡¢ÅÂ¾å¿Í¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢¤«¤·¤³¤Þ¤ëÎÉÚû¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡ÖÁªÂò»è¤ÎÈÖ¹æ½ç¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤¬4¤Ä¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡¡Á¥¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ç¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ç1¡Á3ÃÊÍî¤Î¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÏÃ¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊ¸¾Ï¤Ë¡ÖÁ¥¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¡¢¡Ö¶ç¡¢ÏÂ²Î¡¢Ï¢²Î¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á¥¤¬´Ø·¸¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬ÏÂ²Î¤òÆÉ¤à¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÂ¾å¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ä¡Ö¿ÈÊ¬¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ®Â²¤ÈÊ¿Ì±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢·É¸ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÊ¸¤òÆÉ¤Þ¤º¤È¤â¤³¤ÎÌäÂêÊ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ½ÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊ¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤³¤ÎÌäÂê¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¦°ì²óËÜÊ¸¤ËÌá¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï»þ´Ö¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ËÁá¤¯²ò¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶òÄ¾¤ËËÜÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÌäÂê¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Î¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñ¸ì¤ä±Ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥°¥ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤ÎÆÉ²òÌäÂê