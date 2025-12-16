なぜ名門アヤックスは14か月間プレーしていない冨安健洋を獲得したのか。クラブ幹部が明かした思惑「彼の故障歴は重要事項だったが…」

なぜ名門アヤックスは14か月間プレーしていない冨安健洋を獲得したのか。クラブ幹部が明かした思惑「彼の故障歴は重要事項だったが…」