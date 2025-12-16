「ペテン師だ」「沈みゆく船から抜け出した」電撃辞任のセルティック前指揮官、２か月でサウジ行き決定に古巣ファンは怒り心頭「懐を暖めてから戻ってくるんだな」
セルティックの指揮官を辞して２か月も経っていないが、新天地が決定した。
10月末に電撃辞任でグラスゴーを去ったブレンダン・ロジャーズが12月16日サウジアラビアのアル・カーディシーヤの新監督に就任した。
２度目の指揮でセルティックを国内リーグ連覇に導いたロジャーズ。だが、今季はオフシーズンからチーム編成をめぐってクラブと衝突したことが騒がれると、開幕からの不振を受けてベンチを去っている。
セルティックはマーティン・オニールを急きょ呼び戻すと、レジェンド監督の下でチームは７戦６勝と復調。ところが、新たに正式監督としてウィルフリード・ナンシーを招聘すると、初陣から公式戦３連敗と再び低迷している。サポーターは怒り心頭だ。
そのロジャーズが中東に向かうとの報を受け、セルティックのサポーターからは様々な声があがっている。『Football Insider』が紹介した。
「ブレンダン、よくやった」
「代わりにナンシーを送ってよ」
「懐を暖めてからグラスゴーに戻ってくるんだな」
「あそこに行くと思っていたよ。まったくのペテン師だ」
「まさにぴったりのタイミングで沈みゆく船から抜け出したな」
「またセルティックで監督をやるのに１週間待てたじゃないか」
「ロジャーズは長期戦をするのさ。サウジに行き、大金を稼ぎ、６年で戻ってきて、株の過半数を買い、デズモンドたちを追い出し、自分を監督にして第３次政権にするんだ」
今季序盤戦での混迷は、ロジャーズにとってもセルティックにとっても厳しいものとなった。両者のこれからはどうなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
