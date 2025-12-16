山下智久主演映画『正直不動産』 特報映像公開！なぜか巨大竜巻と対峙して叫ぶ永瀬（山下）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下智久が主演を務める映画『正直不動産』 の公開日が2026年5月15日に決定。個性豊かなレギュラーメンバー10名の出演発表に加え、ティザービジュアルと特報映像も公開された。

■ファンの心を掴んで離さないキャストが再集結

山下演じる永瀬財地のかつてのライバルで不動産ブローカーの桐山貴久（きりやま・たかひさ）を市原隼人、永瀬と福原演じる月下咲良が所属する登坂不動産のライバル会社ミネルヴァ不動産の立川店店長でカリスマ営業マン、神木涼真（かみき・りょうま）をディーン・フジオカ、タメ口営業スタイルで成績を伸ばす新入社員の雪野遥香（ゆきの・はるか）を見上愛、神木から営業成績No.1奪取を目指す副店長・花澤涼子（はなさわ・りょうこ）を倉科カナ、そして登坂に強い恨みを持つ社長・鵤聖人（いかるが・まさと）を高橋克典が演じる。

さらに、永瀬の恋人で今はニューヨーク勤務の銀行員・榎本美波（えのもと・みなみ）に泉里香、榎本の先輩・愛原麻耶（あいはら・まや）に松本若菜、“不動産の女帝”と名高い大地主・マダムに大地真央、そして永瀬が勤める登坂不動産の営業部長・大河真澄（おおかわ・ますみ）に長谷川忍、社員を厳しくも温かく見守る社長・登坂寿郎（とさか・としろう）に草刈正雄ら、ドラマシリーズからファンの心を掴んで離さないキャストが再集結となった。

■映画『正直不動産』ティザービジュアル＆特報映像解禁

そんな豪華キャストが勢ぞろいした特報映像と、永瀬のまっすぐな瞳が印象的なティザービジュアルもついに解禁。

本作で初解禁となる映像には、壮大な砂漠でスーツ姿の永瀬がなぜか巨大竜巻と対峙し叫ぶ姿が。「お姉ちゃんたちとパーリーピーポーしてたのに！」と正直すぎる思いをぶちまける永瀬が美波からビンタを食らうこの場所は、なんとテキサス！ 嘘をつこうとすると風が吹き、本当のことしか言えなくなってしまう永瀬だが、映画版では風もスケールアップして荒野で立ち上る竜巻に!? 海外投資詐欺をめぐるトラブル解決のためアメリカに向かった永瀬は果たしてどうなってしまうのか…。

さらに、特報映像にはおなじみの登坂不動産のメンバーが永瀬の正直発言に振り回されるドタバタ劇はもちろん、あらたな物語の始まりを予感させるようなやりとりも。ライバルから親友へと変わったはずの永瀬と桐山はなぜ殴り合いをしているのか、“カスタマーファースト”命の月下の怒りの訳は、そして登坂社長の意味深な言葉の意味とは―。海外投資詐欺、契約トラブル、謎の大規模開発計画、悪質な地上げ戦略…場所も内容もスケールアップした様々な不動産事案に永瀬は正直営業でどう立ち向かうのか、目が離せない。

なお、今回のティザービジュアル＆特報映像に加え、永瀬が案内板を持ったユニークな劇場スタンディもお披露目。まるで不動産会社の看板のようなほぼ等身大の永瀬が映画館でファンを迎える。映画『正直不動産』のポスター、チラシ、スタンディは12月26日から全国の映画館（一部劇場を除く）にて順次掲出予定。

最近再び注目を集めている不動産業界の裏側…。目からウロコの不動産知識とともに、“知りたい”、“笑いたい”、“泣きたい”、“スカッとしたい”というファンの期待に100パーセント応える、スケールアップした映画『正直不動産』が、2026年の映画界に旋“風”を巻き起こす。

■映画情報

『正直不動産』

2026年5月15日（金）公開

出演：山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館『ビッグコミック』連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

