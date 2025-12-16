日本ハム・郡司裕也捕手（27）が16日、エスコンフィールドで自主練習を行った。移籍3年目の今季は規定打席こそ到達しなかったものの、打率・297、10本塁打、42打点をマーク。今オフの契約更改で1億円プレーヤーにも仲間入りとなった。今季を「億」の漢字一文字で振り返り、背番号3となる来季は「柔よく剛を制す」の精神でリーグ優勝を目指す。

郡司の今年の漢字は――。そう問われると、すぐに「億」を選んだ。来季年俸が今季から倍額の1億1000万円で契約を更改。念願の大台を突破したことから「めでたく“億”にいきましたから。人に会うたびに“1億円プレーヤー”といじられる」と笑った。

今季は規定打席未満ながら打率・297で、2年連続2桁となる10本塁打をマーク。さらに、3度のサヨナラ打を放つなど相変わらずの勝負強さを見せた。守備面でも本職の捕手以外にも内外野をこなし、新庄監督に「今年は郡司君がいなかったらと思うとぞっとする」と言わしめた。

シーズン途中に中日からトレード移籍した23年は年俸975万円だった。そこから、同年7月4日のソフトバンク戦でプロ初本塁打を放ったのを皮切りに、今季は2年連続2桁本塁打を達成。わずか3年で10倍以上の大幅アップと、まさに“シンデレラストーリー”だ。「（トレード移籍で）ここまでの人ってなかなかいない。ある程度、実績がある人ではいるかもしれないけど、僕はほぼ実績がなかったですから」と驚きを隠さない。

指揮官から、11月下旬のファン感謝祭でソフトバンクとの来季開幕戦に「4番・三塁」での起用を明言された。背番号も30から、球団では田中賢介スペシャルアドバイザーらが背負った3に変わる。年俸アップに合わせ、主力としての自覚も増しており「（来春）キャンプが近づくにつれて緊張感が増しています。1億円の選手として挑まないといけない」と見据える。

移籍4年目の来季は2年ぶりの規定打席到達と、出塁率と長打率を足したOPS・800以上を目標に掲げる。レベルアップを目指す今オフは「強さと柔らかさ」がテーマだ。ウエートトレーニングに加え、柔軟性を高めるメニューにも積極的に取り組む。パ・リーグは150キロ超のパワー系投手がひしめくだけに、来季へ「柔よく剛を制す」と一言。広角に打ち分ける変幻自在の打撃で、リーグ制覇に導く。（田中 健人）