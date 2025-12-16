2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、神奈川大学は3年連続56回目の出場となります。

『シン・雑草軍団』をスローガンに挑戦の日々

1936年の第17回大会に初出場した神奈川大は、1997年の第73回大会で初優勝。翌年も連覇を飾り、過去2度の総合優勝。しかし、前回第101回大会では16位に沈み、8大会シード権から遠ざかっています。

そんな彼らが今年のスローガンに掲げたのは、『最速への挑戦〜シン・雑草軍団〜』です。

今年の箱根では、「全ての神大記録を塗り替える」ことが目標だと話す酒井健成主将。カタカナの「シン」には、神大の「神」や信頼の「信」など、漢字でさまざまな意味を込められるという意図があります。

そんな新チームで早速結果を出したのは、エースの宮本陽叶選手。箱根後初レースとなった今年2月の日本学生ハーフマラソンで、宮本選手は自己ベストの61分09秒をたたき出し、さらにOB鈴木健吾選手の大学記録も更新しました。

最終目標は箱根で大学記録を出し、シード権を獲得することだと言います。「僕がまず先陣切って、記録だったり練習だったりで引っ張っていけるところはしっかり引っ張っていけるような、そういうところを目指して頑張っていきたい」と決意を新たにしていました。

エース宮本がリベンジの力走

ついに迎えた箱根予選会。実は宮本選手、前回は途中棄権。チームは本戦に進むことができたものの、自身の胸中には雪辱を果たしたいという強い思いが残りました。

就任2年目となる中野剛監督は、「最初は緊張するかもしれないけれど、ペースにさえ乗っかっちゃえば絶対に負けへんから。最後19km地点、俺がいるところから絞り出してくれ」と鼓舞。選手たちを送り出します。

しかし、レースは15km通過時点で、チームの順位が本大会出場圏外の11位。宮本選手のペースがなかなか上がっていきません。それでも中野監督は「去年は15kmから順位を落とした子が一人だけだった。全員順位を上げてくれる」と選手への厚い信頼を口にします。その思いに選手たちも走りで応えました

終わってみればエースの宮本選手がチームトップの個人34位でフィニッシュ。エースが1年前のリベンジを果たし、神奈川大は総合7位で予選会通過を決めました。

走り終えた宮本選手は「去年はチームのみんなの力で箱根駅伝につないでもらったので、今年は絶対に僕がチームトップで帰ってきてみんなを安心させるというのと、まずは予選会を走りきるというのが僕の目標だった。ようやく1年越しにようやく達成できたのでほっとしています」と、安堵の表情で語りました。

いよいよ2週間後に迫った第102回箱根駅伝。シン・雑草軍団が、最速へ、そして、9年ぶりのシード権獲得に挑みます。