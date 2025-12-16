松田元太、ワールドツアーで“災難続き”「でもその人が幸せだったらそれでいい」
Travis Japanの松田元太が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）内「厄年女が吠える夜」ブロックに出演する。
【番組カット】勢いたっぷり…！TJポーズを見せた松田元太
同企画には“厄年でツイてなかった女”が集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばし、年末大精算を行う。松田は、ハッピーオーラ全快のSPゲストとして、開運法で遅ればせながら厄払いする。
松田は、一昨年が本厄だった。「特に何もなく、僕はずっとハッピー。そもそも厄年がなんなのか分かってないです」とあっけらかんと話すものの、海外ツアーで災難があったそう。「毎年ワールドツアーに行かせていただくんですけど、まず飛行機が定時に飛ばない。トランジットする場所も違ったり、荷物が変わっちゃったり。荷物検査する場所で時計とか全部外したら、そういうものだけ盗まれて。でもその人が幸せだったらそれでいいっす」と話す。相次ぐトラブルも笑い飛ばす松田が、独特すぎる開運法でみんなに幸せをお裾分けする。心に翼が生える“おまじない”を紹介する。
【番組カット】勢いたっぷり…！TJポーズを見せた松田元太
同企画には“厄年でツイてなかった女”が集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばし、年末大精算を行う。松田は、ハッピーオーラ全快のSPゲストとして、開運法で遅ればせながら厄払いする。