「有力馬次走報」（１６日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆ラストランの香港マイルで２着だったソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江）は予定通り引退し種牡馬入り。繫養先はブリーダーズ・スタリオン・ステーションの予定。「最後は少しもったいないレースでしたが、無事に種牡馬入りできて良かったです」と池江師。

◆カペラＳを勝ったテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大）は優先出走権を獲得したサウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、ダート１２００メートル）へ。その後はドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日・メイダン、ダート１２００メートル）への転戦も視野。同２着のヤマニンチェルキ（牡３歳、栗東・中村）も同路線を予定。

◆菊花賞１４着のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道）はＡＪＣＣ（１月２５日・中山、芝２２００メートル）から始動。「その後は大阪杯かドバイを考えています」と友道師。

◆オーロＣを勝ったフォーチュンタイム（牡４歳、栗東・吉岡）は阪神Ｃ（２７日・阪神、芝１４００メートル）へ。

◆シトリンＳ１１着のハグ（牡３歳、栗東・藤岡）は、門司Ｓ（２月１日・小倉、ダート１７００メートル）へ。

◆師走Ｓ２着のヴァルツァーシャル（牡６歳、美浦・高木）はポルックスＳ（１月１１日・中山、ダート１８００メートル）に向かう。同３着のポッドロゴ（牡４歳、栗東・西園正）も同レースへ。僚馬で同１３着のメイショウフンジン（牡７歳）はプロキオンＳ（１月２５日・京都、ダート１８００メートル）へ。