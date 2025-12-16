川島海荷、アナフィラキシーショックで救急車「2ヶ月前に…」 “いつも飲んでるもの”が原因
俳優の川島海荷が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）内「厄年女が吠える夜」ブロックに出演する。
【番組カット】勢いたっぷり…！TJポーズを見せた松田元太
同企画には“厄年でツイてなかった女”が集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、松田元太（Travis Japan）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばし、年末大精算を行う。松田は、ハッピーオーラ全快のSPゲストとして、開運法で遅ればせながら厄払いする。
川島は、前厄だった今年、ショッキングな出来事が続いたそう。「2ヶ月前にプロテインを飲んだら、急にアナフィラキシーショックを起こして。目がかゆくなって、くしゃみも10秒に1回。顔がボコボコに腫れ上がっちゃって、救急車で運ばれて。いつも飲んでる大好きなプロテインだったのでショックでした」と明かす。
さらに、友人と行ったオーストラリア旅行で盗難被害に。「20秒の間に荷物を全部盗まれた」そう。その驚きの手口を紹介する。
