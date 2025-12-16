浅田舞、アナフィラキシーショックで入院「深夜に救急病院に行ってそのまま…」 週刊誌の“トラウマ”も告白
プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00〜）内「厄年女が吠える夜」ブロックに出演する。
同企画には“厄年でツイてなかった女”が集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、松田元太（Travis Japan）ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばし、年末大精算を行う。松田は、ハッピーオーラ全快のSPゲストとして、開運法で遅ればせながら厄払いする。
浅田は、本厄だった昨年にアナフィラキシーショックを経験したという。「夕飯に食べたサバでアナフィラキシーショックを起こしちゃって。全身じんましんで、深夜に救急病院に行ってそのまま3日間入院。退院したら１週間後にインフルエンザにかかっちゃって」と災難続きだったと明かす。
また、2度目の厄年の時期に、プライベートでパチスロに興じる姿を週刊誌に撮られてしまった浅田。「それ以来、行きづらくなってしまった」と言うが、ある日が近づくと胸がザワつくと話す。
