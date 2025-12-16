中居正広「10年来の恋人がサポート」報道も“裏切り”に集まる落胆の声「彼女の浮気がバレたら出てってもらう」宣言の過去【2025年の“炎上事件簿”】

2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（2月1日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

1月23日に「女性トラブル」で中居正広が芸能界を引退して、1週間が経った。一連の騒動がいまだに世間を騒がせるなか、中居の“恋人”に関する情報が注目を集めている。

発端となったのは、1月31日配信の「NEWSポストセブン」の記事。

「報道によれば、中居さんはSMAPの振りつけを担当した女性ダンサーと2011年ごろから交際しているそうです。2017年の『女性セブン』でも、このダンサーとの交際が報じられており、何度か破局説が出たものの、現在も2人の関係は続いているといいます。引退後も、中居さんの自宅で同棲状態にあり、彼をサポートしていると伝えられています」（芸能記者）

2024年12月、「NEWSポストセブン」と「文春オンライン」で、2023年6月に、中居と芸能関係の女性との間でトラブルが生じていたことが報じられた。

このトラブルでは、フジテレビの幹部社員の関与が取りざたされており、フジテレビは1月27日に一連の騒動について説明するため、10時間を超える“ロング会見”を開催するなど、対応に奔走している。

そんななか、中居と10年以上“同棲状態”にある恋人の存在が浮上し、Xでは《恋人居てこんなトラブル起こしたの？》《そういう人がいるなら、なぜ大切にしなかったのか》《こうやって普通に1人と付き合っていくってそんな難しい事かな？》と、落胆する声が聞こえている。

それは、中居のトラブルが女性とのものだったことと、ほかにも女性を呼び寄せた会食を開催していたことが判明したからだろう。

「1月11日の『文春オンライン』の記事では、中居さんが2015年に六本木の高級ホテル『グランドハイアット東京』のスイートルームで、ダウンタウンの松本人志さんやスピードワゴンの小沢一敬（かずひろ）さんらと女性4人をまじえて“部屋飲み”を開催したと報じられました。同誌の取材に対し、中居さんの代理人弁護士はこの会への参加を認めていました。

また、問題となった女性トラブルに関しても、中居さんの代理人弁護士は、当初から一貫してトラブルの事実を認め、示談が成立するなど、中居さんの“加害”を否定していません。女性ダンサーとの交際は10年以上続いているようですが、中居さんが“恋人”を裏切っていたと考える人がいるのも無理はありません」（前出・芸能記者）

2016年末のSMAP解散後も、多くのバラエティ番組でMCを務めてきた中居。番組では、中居が「元アイドル」の立場から、恋愛観や結婚観を語ることも少なくなかったが、恋人の浮気に関しては、こんな持論を展開していた。

「2019年1月30日のバラエティ番組『ナカイの窓』（日本テレビ系）で、複数の男性と交際する女性が出演し、“恋人が浮気した際の対応”が話題にあがりました。

MCの田中みな実さんから『彼女の浮気はバレなければいいか』と聞かれ、中居さんは『ぜんぜんいいですよ』と即答。続けて『バレたらすぐ出てってもらいます』と、恋人が浮気したら家から追い出すことを明かしていました。

ただ、現在の中居さんは、恋人を裏切るようなトラブルを起こしたにもかかわらず、身の回りのサポートをしてもらっている状態だとされています。皮肉にも、中居さんの持論とは真逆の状況になりつつあります」（同前）

芸能界を追われる形になっても、中居に寄り添う“10年来の恋人”を大切にしてほしいところだが……。