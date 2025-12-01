¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤á¤°¤ê²¹ÅÙº¹¡Ö¼«Ì±¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¡×¾Ú¸À¤â
¡¡£±£·Æü¤ËÊÄ²ñ¤È¤Ê¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤Ï£±£¶Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¡¢À®Î©¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¹ñ²ñ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÍ¿ÅÞÆâ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¤Û¤«¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ê¤É¤¬»¿À®¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÊäÀµÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÊÌ¤Î°Æ·ï¤¬ÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤À¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï½°±¡À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤ËÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤ò¤á¤°¤ê»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤ò¼Â»Ü¡£¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°Ý¿·¤ÏºÎ·è¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤òÄó½Ð¡£Æ±²þÀµ°Æ¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë°Ü¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¿³µÄ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌîÅÞ¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÆ°µÄ¤È¤Ï»²¹Í¿Í¤Ë¼ºÎé¤À¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»²¹Í¿Í¤ò¸Æ¤ó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È°Ý¿·¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ°¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È°Ý¿·¤«¤é¤ÏÄê¿ôºï¸º¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜµ¤ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜµ¤¤Ê¤é¤Þ¤ºÀ¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ý¥¹¥È³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È°Ý¿·¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¤³¤ÎÆü¡¢²ñÃÌ¡£Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤òÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤¤¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄê¿ôºï¸º¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñ²ñ±¿±Ä¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë°Ý¿·¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£