「冬のボーナス。290万円でした」夏冬合わせて550万円支給された50代男性

転職して初めて迎える冬のボーナスは、特に気になるものだ。投稿を寄せた東京都の50代男性（建築・土木技術職／年収1400万円）は、転職によって支給額が劇的に跳ね上がったという。

「転職して初めての冬のボーナス。290万円でした。転職して会社がもうかっているので多かった。夏は260万円でした」

賞与だけでも、1年で550万円という額を手に入れること冬のボーナス、課長は「0円」なのに「部長職以上は300万円」 納得いかず「退職も考えている」と語る40代男性となる。これだけで一般的な会社員の年収を超えてしまいそうだ。（文：境井佑茉）

ボーナス100万円に「業務評価もキチンと説明されているので納得」

会社側も「組合の要望よりも大きく全社員平均30万円アップ」と回答しており、「その通りでした」と書いている。

転職前は90万円程度だったという男性。決して低い額ではないが、290万円となれば世界が変わる。個人の能力もさることながら、利益が出ている業界や企業に身を置くことの重要性を痛感させられるエピソードだ。

一方、埼玉県の50代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収700万円）は、去年から15万円増え「100万ちょっとです」と明かした。

「業績連動なので毎年増えるわけではないですが今年は円安の影響と増販のおかげで増えました。業務評価もキチンと説明されているので納得しています」

評価基準が明確で、しかも一定のボーナスが支給されているとなれば、社員もモチベーションを維持しやすい。使い道については妻に一任しているとのことだ。

