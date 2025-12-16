高圧洗浄機で「お前の顔も磨いてもらったら？」と言い放った支店長 まさかの「コンプライアンス部」トップに

職場で唐突に暴言を吐かれたら誰だってショックだ。投稿を寄せた30代女性（事務・管理）は、かつての職場での信じがたい体験を明かした。

ある日、「他部署のトップ」である支店長と、その部下の部長が雑談している場面に遭遇した。部長が家の壁などを掃除する「高圧洗浄機」を買った話をしていたという。すると、女性を見かけた支店長が突然、こう言い放った。（文：湊真智人）

「ねぇねぇ○○（女性の名前）、お前の顔も磨いてもらったら？」

「この会社における『コンプライアンス部』とはいったい……」

冗談のつもりだったとしても、あまりにデリカシーに欠ける発言だ。今なら一発でセクハラやパワハラと認定されるだろう。女性は「普段それほど親しくもないのに…」と戸惑い気味に振り返っている。

だが、この話には続きがある。なんとその支店長は定年後に再雇用され、ある部署のトップに就任したのだ。

「当時新規設立された、たった3人だけの『コンプライアンス部』のトップに堂々と配属されました。この会社における『コンプライアンス部』とはいったい……」

コンプライアンスを指導する立場の人間が、最もその意識が低いとは笑えない冗談だ。会社の人事判断も疑われても仕方がないだろう。

