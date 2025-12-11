今日17日は北海道の日本海側を中心に雪でふぶくでしょう。札幌は5日ぶりに最高気温0℃未満の真冬日になりそうです。東北も日本海側を中心に雪や雨でしょう。関東から東海は午前中は晴れ間の出る所もありますが、午後は雨の降る所がありそうです。近畿から九州は日本海側から次第に雨や雷雨となるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高い所が多い見込みです。

北海道は雪やふぶき 関東から九州も所々で雨

今日17日は、日本付近を気圧の谷が通過するでしょう。上空の寒気や南から流れ込む暖気で、日本海側を中心に大気の状態が不安定になりそうです。



北海道は日本海側を中心に雪が降るでしょう。ふぶく所もありそうです。太平洋側はおおむね晴れるでしょう。東北も日本海側を中心に雪や雨が降る見込みです。太平洋側も夕方から雨や雪の降る所がありそうです。北陸は昼頃から雨や雷雨になるでしょう。



関東甲信と東海は午前中を中心に日差しが出るものの、天気が下り坂となるでしょう。午後は所々で雨が降る見込みです。近畿から九州の日本海側は朝から雨や雷雨でしょう。太平洋側は日差しの出る所もありますが、昼頃から雨や雷雨になりそうです。急な強い雨や落雷、突風にご注意ください。沖縄は、おおむね晴れる見込みです。

札幌は5日ぶりに真冬日に 近畿から九州は平年より高い

今日17日の最高気温は、北海道を中心に昨日16日より低く、平年より低くなるでしょう。札幌はマイナス2℃の予想で、5日ぶりに真冬日(最高気温0℃未満)になるでしょう。



一方、東北から九州、沖縄は昨日16日と同じくらいで、平年並みか平年より高い所が多い見込みです。仙台は8℃、東京、名古屋、広島は13℃、大阪と福岡は15℃、高知は17℃、鹿児島は19℃の予想です。近畿から九州はこの時期としては過ごしやすい気温になりそうです。ただ、日差しが控えめで雨の降る時間があるため、体感は低めに感じられるでしょう。