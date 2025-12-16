【ドーハ（カタール）１６日＝金川誉】各大陸王者が頂点を争うインターコンチネンタル杯の決勝、パリＳＧ（欧州王者）対フラメンゴ（南米王者）が１７日、アハマド・ビン・アリ・スタジアムで行われる。１６日、パリＳＧのルイスエンリケ監督が前日会見に臨み「私たちは準備ができています。フラメンゴは非常に優れたチームで、接戦の難しい試合になるだろう」との警戒心を強めた。

かつては欧州王者と南米王者が戦ったインターコンチネンタル杯。現在はクラブＷ杯の誕生もあり、変則的に欧州ＣＬ王者が待つ決勝を目指し、他の５大陸王者が争う形に。結果、北中米王者のクルスアスル（メキシコ）、アフリカ王者のピラミッズＦＣ（エジプト）を破ったフラメンゴが決勝に進んだ。その南米王者を迎え撃つパリＳＧの指揮官は「彼ら（フラメンゴ）は（リベルタドーレス杯など）多くのトロフィーを獲得してここに来ています。彼らのスタイルは好きです。非常に優秀なチームで、今夏のクラブＷ杯ではチェルシーを破りました。南米のレベルに疑問を抱く人はいません。ブラジルのクラブとの対戦は簡単ではなく、決勝は細かい点で左右されることになる」と話した。

パリＳＧにとっては、守備の要・ブラジル代表ＤＦマルキーニョスやモロッコ代表の右サイドバック・ハキミが負傷からの回復途上にあることは懸念点だ。ただ、ルイスエンリケ監督は、マルキーニョスについて「彼は準備ができています。今日の練習後、彼の状態を確認して先発させるかどうか決定します」とプレーする可能性があると説明。一方でハキミについては、欠場を明言した。

また、２０２２年のカタールＷ杯ではスペイン代表を率いた同監督は、カタールでの試合について「代表チームでＷ杯を戦ったことは覚えています。ここで素晴らしい時を過ごしました」と回想した。スペインは１次リーグで日本に敗れたが、Ｅ組２位で決勝トーナメントに進出。しかし、ラウンド１６でモロッコにＰＫ戦の末に敗れ、大会を去った。インターコンチネンタル杯は昨季もカタールで決勝が行われ、Ｒマドリードがパチューカに勝利。パリＳＧが勝利すれば、同大会の初制覇となる。