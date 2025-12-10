社会人野球・明治安田（東京）の新監督に同社の本田将章コーチ兼採用担当（４０）が就任することが１６日までに分かった。岡村憲二監督（５１）は退任する。

本田氏は小、中で所属した奈良・橿原コンドルボーイズでは主に投手で、同学年でチームメートの荻野貴司外野手（前ロッテ）、加治前竜一外野手（元巨人）らと全国優勝。智弁和歌山では甲子園に計４度出場し、２年夏に投手兼野手として準優勝して高校日本代表に選出された。３年春のセンバツでは３回戦の浦和学院戦で須永英輝投手（元日本ハム、巨人）からサヨナラ本塁打を放って８強入りした。

早大では東京六大学リーグ戦優勝４度、遊撃手として２度ベストナインを受賞した。４年時の０７年には１学年後輩の上本博紀内野手（元阪神、現阪神コーチ）、３学年後輩の斎藤佑樹投手（元日本ハム）らと３３年ぶりの全日本大学選手権優勝。明治神宮大会では準優勝し、卒業後は明治安田生命（現・明治安田）に進んだ。

同社では９年間プレーして１０年から１４年は主将。１６年に現役引退後は助監督やコーチを務めてきた。これまで選手、指導者として計５度の都市対抗出場、７度の日本選手権出場経験がある。

明治安田は今季、３年ぶりに都市対抗予選で敗退して本戦出場を逃した。１１月の日本選手権では７大会ぶりに初戦突破して２回戦に進んだ。来季は立大で東京六大学３冠王の山形球道外野手らが新加入予定となっている。