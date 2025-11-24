µð¿Í¤¬Ä¾Á°¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾²óÈò¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¡É¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀâ¡É¡¡À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¡ÄÆ®¾¤ÎÂÀ×¡Ò£±¡Ó
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤Îµ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£ºÇ½ª²ó¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¡£ÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÆ®¾¡×¡££²£°£°£µÇ¯¡¢¤½¤Î½ÉÅ¨¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¶»Ãæ¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ä¡£·ã¾ð¤ÎÃæÆü»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖºÇÂç¤ÎÅ¨ÊÔ¡×¡¢£²£°Ç¯Á°¤Î²Æ¤ò½é¤á¤Æµð¿Í¤Î¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÂìÉ¡ÂîÍº»á¡Ê£¸£¶¡Ë¤é¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸¸¤Î´ÆÆÄÊÔ¡×¡£´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¡ÖÀ±ÌîÀç°ì¤Èµð¿Í¡×¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÂÀÅÄ¡¡ÎÑ¡Ë
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡ÚºÇÂç¤ÎÅ¨ÊÔ¡Ò£±¡Ó¡Û¡¡¡Ö¤É¤³¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×
¡¡ÅÜÀ¼¤¬ÊÉ¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£À±Ìî¤Ï¹Ó¤ì¶¸¤¦Ë½É÷¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£¸£·Ç¯£¶·î£±£±Æü¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£Æ£ºêÂæµå¾ì¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÌë¤À¡£
¡¡ÃæÆü¡¦µÜ²¼¾»¸Ê¤«¤é¼õ¤±¤¿»àµå¤Ë¡¢¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤¬·ã¹â¤·¤¿¡£µÜ²¼¤Î´éÌÌ¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«Éñ¤¤¡¢ÂçÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¡£¥ë¡¼¥¡¼´ÆÆÄ¤Î·ì¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤ò¾®ÆÍ¤¡¢¡Ö¥°¡¼¤Ç²¥¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤ó¤ä¤í¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë·ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ý¤Þ¤é¤º¡¢µð¿Í¤Î½É¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡ÖÆ®¾¡×¤Ï¤Þ¤À£´£°ºÐ¡£½éÂå´ÆÆÄÉÕ¹Êó¤ÎÁáÀî¼Â¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤À¤á¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢£±£¹£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£ÌÀÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Îµð¿Í¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÉðÁê¹â¤ÎÅçÌî½¤¡£¡Ö¥Û¥·¤È¥·¥Þ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ä¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¤¬À¸¤¤¬¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾²óÈò¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢±¦Éª¤Î¸Î¾ã¤Î¾ðÊó¤òÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¡£¤À¤¬°ÛÀâ¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢´û¤Ëµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤À¤Ã¤¿ËÙÆâ¹±É×¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢¿ÀµÜ¤Ç¤Î»º·Ð¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¤Î»î¹ç¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬»î¹çÃæ¤ËÁê¼êÁª¼ê¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¡ÚÃí¡Û¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤òÀî¾å´ÆÆÄ¤â¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡£¡Ø¥¢¥¤¥Ä¤Ï¿Â»Î¤ÎµåÃÄ¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¡¢¥ª¥ì¤Ï»×¤¦¡×
¡¡¹äµåÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀºÌ©µ¡³£¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÆÍ¤¯ÅÙ¶»¤È¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ó¥·¥Ã¤È²»¤¬¤¹¤ë¡×¡ÊËÙÆâ¡Ë¤Û¤É¥¥ì¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¤Î¤Ï¡¢£Ö£¹Àï»Î¤Î¹âÅÄÈË¡£ÌÀÂç¤Ç¤ÏÀ±Ìî¤Î£±³ØÇ¯¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ÆÅÄ·®¤µ¤ó¡¢ÅÚ°æÀµ»°¤µ¤ó¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ï£Î¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë£²¿Í¤ÎÆ¬¤Î¾å¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢¥ª¥ì¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÅÚ°æ¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ê¤ó¤«¤ËÃ¯¤¬Åö¤Æ¤ë¤«¡¢¥Ð¥«ÌîÏº¡ª¡Ù¤ÈÀ±Ìî¤â¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¢¡À±Ìî¡¡Àç°ì¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤»¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£´£·Ç¯£±·î£²£²Æü¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÁÒÉß¾¦¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆüÆþ¤ê¡££¶Ç¯ÌÜ¤Î£·£´Ç¯¤ËÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ·óÇ¤¤Ç£±£µ¾¡£¹ÇÔ£±£°¥»¡¼¥Ö¤Çµð¿Í¤Î£±£°Ï¢ÇÆ¤òÁË¤ß¡¢ÂôÂ¼¾Þ¼õ¾Þ¡££¸£²Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¡¢£¸£¶Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤Î£³¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡£ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¼õ¾Þ£²ÅÙ¡££±£·Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£³ÚÅ·¤ÎµåÃÄÉû²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯£±·î£´Æü¡¢ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡£µýÇ¯£·£°¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¡¡¢¨Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î