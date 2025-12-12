俳優の舘ひろし（７５）が、来年６月１９日に公開されるコメディー映画「免許返納！？」（河合勇人監督）で主演を務めることが１６日、分かった。

演じるのは、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳の映画スター・南条弘。腐れ縁の俳優仲間が起こしたバイク事故をいさめるコメントが世間から称賛されたものの「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまう。まだまだアクションがやりたい南条は人生最大のピンチを迎える…というストーリーだ。

舘は１９９４年の映画「免許がない！」で、教習所に通う俳優・南条弘というコミカルなキャラクターを演じて話題に。３０年以上たって同一人物を演じることになり驚いたという。「今、同じ“免許”をめぐる物語が、今度は『免許返納！？』という形で巡ってきました。これは、私の俳優として歩んできた人生を象徴しているかのようで、運命めいたものを感じました」と、自身の役者人生を重ねながら感慨深く語った。

本作の魅力について「劇中では、真っ赤なフェラーリに、『あぶない刑事』でもおなじみのハーレーやレパードも登場し、カーアクションもあります。笑って泣ける、世代を問わず楽しんでいただける作品となっております。スクリーンで楽しんでいただけましたら幸いです」と力強くアピールした。