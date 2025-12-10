第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に３年連続２５回目の出場を果たした中央学院大は１６日、千葉・我孫子市内で合同取材会を行った。１０月の箱根予選会をトップで通過し、躍進の鍵を握るのが、予選会で日本選手トップの個人７位の快走を見せたエースで主将の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）だ。愛知・豊川高時代は３、４番手選手だったが、粘り強さが特長の中央学院大で努力を重ねて急成長し、初の花の２区出走が有力視される。最後の箱根路で、１９年以来７年ぶりのシード権獲得へと導く“ヒーロー”となる。

ヒーローになるべく最後の箱根駅伝に挑む。大エース・吉田礼志（現ホンダ）が卒業し、今季は近田がその重責を担う。「２区で区間一桁。必ずシード権を取りたい」と、大勢の報道陣の前で決意を口にした。

４年間で素質を開花させた。川崎監督は入学当初の近田を「豊川高では３、４番手。この学年は欲しかった選手が１人も取れなかった代」と告白。近田も「才能がなかったので努力しなければいけないと思っていた」と振り返る。ただ、当初はどう努力すればいいのかが分からなかった。

転機となったのは、基礎練習の大切さに気づいたことだった。「ジョギングや体幹トレーニングを大切にしている先輩たちの記録が急激に伸びていくのを見て、はっとした」。地道な積み重ねを誰よりも大切にし、黙々と練習に励んだ結果、記録が向上。今季は吉田が行っていた練習ペースで自らを鍛え上げ、５０００メートル、１万メートル、ハーフマラソンの３種目で自己ベストを更新。箱根予選会では堂々の日本人トップとなった。

箱根路では２度悔しさを味わってきた。２年は９区で区間最下位、３年は１０区１１位に終わった。「箱根の悔しさは箱根でしか返せない」。苦手の上り克服へ向けて不退転の決意で、今季からピッチ走法からストライド走法へ変更。映像を繰り返し確認し、フォームを固めてきた。２区起用が濃厚とされる中、１４キロ付近の権太坂、終盤２０キロ付近の２度の急な上り坂にも「以前より軽く上れるようになっている」と自信を示した。

陽路（ひろ）という名前には、名付け親の父から「日の当たる道を真っすぐに歩んで、ヒーローになってほしい」という願いが込められている。「前回は多少の甘えがあった。今回はシード権はつかみ取るものと意識が変わった」と近田。自身最後の晴れ舞台で予選会に続く快走で、待望のシード権へと導く。（綾部 健真）

◆近田 陽路（こんだ・ひろ） ２００３年１２月３日、愛知・豊橋市生まれ。２２歳。愛知・羽田中から豊川高に進み、中央学院大法学部進学。２年時は関東学生対校選手権２部ハーフマラソン５位、日本学生ハーフマラソン２位。箱根駅伝は２年時９区２３位、３年時１０区１１位。自己記録は５０００メートルが１３分５８秒１９、１万メートルが２８分３２秒５４、ハーフマラソンが１時間０分４５秒。１８１センチ、５６キロ。

◆中央学院大 １９６６年創部。箱根駅伝には９４年に初出場。最高成績は２００８年の３位。出雲駅伝は１６年の４位が最高。全日本大学駅伝は０８年、１６年の５位が最高。練習拠点は千葉・我孫子市。駅伝部は５６人、学生スタッフ５人。タスキの色は紫。主なＯＢは９７年日本選手権十種競技で優勝経験を持つタレントの武井壮、１７年ロンドン世界陸上３０００メートル障害代表の潰滝大記（富士通）ら。