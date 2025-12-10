ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝がスポンサー企業のニッタタイヤから、一足早いクリスマスプレゼントとして小型キャンピングカーを貸与されたことが１６日、分かった。「すごくうれしいですし、びっくりしております。これで高知の明徳義塾中と群馬の自宅を往復するときも、私は寝られます！ 運転する父（憲一さん）は大変ですけど。本当に感謝しています」と満面の笑みで話した。

弥勒の地元の群馬・太田市に本社があるニッタタイヤの白沢正幸副社長は「弥勒選手が高知の明徳義塾中に行き、頻繁に会えなくなったことは残念ですが、高知でますます成長していく姿に、ぜひ、応援を続けていきたい。移動時間を少しでも快適に過ごしてもらうために弊社でキャンピングカーを貸与させていただくことにしました」と経緯を説明した。

弥勒は９月に太田市内の公立中から、２０２１年マスターズ優勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）らを輩出した日本有数のスポーツ強豪校の明徳義塾中に転校。家族と離れ、高知の須崎市内にある学校の寮に引っ越した。成長を求めて、家族と離れて生活する弥勒にとって、たまに帰省することは最高のリフレッシュ。スポンサーからのプレゼントで、群馬〜高知の長距離移動の疲労は大幅に軽減される。

一足早いクリスマスプレゼントに笑顔の弥勒は、クリスマスの２５日から始まる四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ）に臨む。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。今年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。