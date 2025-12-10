青山学院大学の相模原キャンパスで箱根駅伝壮行会が行われました。

原晋監督は冒頭の挨拶で「我々は箱根路を10人、あるいは部員60人だけではなく、青山学院の皆とともに代表選手として快走をしますので、ぜひ応援するという立場で参加していただければ」と在学生に呼びかけます。最後は「必ず1月3日、大手町に一番星となって帰って参ります。輝け大作戦、スタート！」と今年の作戦“輝け大作戦”を発令しました。

主将の黒田朝日選手は「今年も箱根路で朝日が輝けるように頑張っていきますのでぜひ応援のほどよろしくお願いします」とコメント。「希望区間は2区です」と前回区間記録を上回る激走をみせた区間を希望しました。

さらに駅伝で悔しさを味わった選手たちが決意。

飯田翔大選手(2年)は、出雲駅伝の3区で区間10位とチームも7位。全日本大学駅伝で6区区間賞でリベンジをしました。「出雲駅伝は厳しい結果」と振り返り、「全日本大学駅伝では区間賞を取ることができました。箱根駅伝ではエース区間での区間賞を目標にしている」と話し、往路1〜5区の出走を希望しました。

4区を希望区間に挙げた折田壮太選手(2年)は、出雲駅伝の2区で区間10位。それでも11月には10000mで27分台を記録するなど、「状態は上がっているので、『俺が青学を勝たせる』のモットーの中で青山学院大学の優勝に貢献できるように」と話しました。