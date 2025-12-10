毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。12月5日～12月11日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。

1位：HANA「NON STOP」MV2位：DOMOTO「愛のかたまり」THE FIRST TAKE3位：BE:FIRST「街灯」MV4位：SixTONES「Amazing!!!!!!」YouTube ver.5位：Mrs. GREEN APPLE「私」from『“NOAH no HAKOBUNE”』6位：なにわ男子「Never Romantic」MV7位：BE:FIRST「街灯」Official Audio8位：BE:FIRST「Stay Strong」Lyric Video9位：BE:FIRST「街灯」Dance Performance10位：INI「True Love」Performance Video

■新着MV首位はHANA「NON STOP」 各メンバーのシチュエーションに注目

今回取り上げるのは、HANAが12月5日に配信リリースした新曲「NON STOP」のMV。HANAにとっては7作目のMVとなる本作は韓国で撮影され、HANA史上最大スケールで制作されたという。リリース直前の12月3日には、Billboard Japanのストリーミングソングチャート集計において、「Tiger」が累計再生回数1億回を突破（※2）。各種メディアで大々的に報じられたタイミングでの新曲発表は、彼女たちの勢いをますます世間に知らしめることとなった。

冒頭、メンバーそれぞれが異なるシチュエーションで登場。最後に現れるNAOKOは、ひとり雪山を歩き、崖を踏み外しそうになったところを何者かに助けられる。タイトルが表示されたあと、雪が舞うステージに全員が揃いパフォーマンスがスタート。今作は全編ラップのアグレッシブなサウンドが特徴だが、そのトップバッターを飾るのがNAOKOだ。目力の強さを活かし、こちらを挑発するようにラップを決めると、崖から落ちそうな彼女を救ったのは現在の自分であることが明示される。

続くサビでは〈bigger than Fuji／うちらのBig Dream〉と宣言しながら、富士山をイメージしたキャッチーな振り付けのダンスを披露。この富士山のモチーフは日本発のトップスターを象徴する存在としてMVの中にたびたび登場する。続くMAHINAは天真爛漫な表情を見せつつ、〈寝る時間は減ったけど身長倍増えた〉と歌い上げ、JISOOは韓国から日本にやってきて自らの人生が変わったと、持ち前のセクシーなフローで告げる。その後はクールビューティーさに磨きをかけ鋭いフロウを放つYURI、低音のラップスタイルで独自の存在感を放つMOMOKAがサビを担当し、KOHARUは得意のコンテンポラリーダンスで観る者を魅了。トリを飾るCHIKAは、自らを恐竜の王様とも言われるブラキオサウルスになぞらえ、ステップを踏み鳴らす。

■MVラストにはちゃんみな、SKY-HI、BMSG所属アーティストが出演

ここまででも衣装やダンス、セット、小道具に至るまで見応えのある演出が続くが、この後のパートはさらにヒートアップ。プロデューサーであるちゃんみな、事務所の代表であるSKY-HIも含め、BMSGに所属するアーティストがゲストアーティストとして大挙出演し、晴れ舞台に花を添える。このワンシーンにこれだけのメンバーを集めるあたり、やはり本作は特別な作品なのだと思わされる。ラストに写し出されるのは眩く光る通路の奥へ去っていくHANAの7人の後ろ姿。彼女たちにさらに明るい未来が待っていることを暗示している。

すでにさまざまな考察で語られている通り、本作にはこれまでに発表した楽曲のMVのワンシーンをなぞるような演出が多用され、HANAの2025年を締めくくる総集編的な意味合いも持つ。一方、歌詞に込められたメッセージは彼女たちの“今”を赤裸々に綴っており、喜びや達成感はもちろん戸惑いや怒り、矛盾といった複雑な感情も見てとれる。特にNAOKOとMOMOKAのパートは象徴的で、自信をなくしさまよう自分を救う（＝過去との決別）や、ラッパーとして堂々と振る舞う（＝夢を叶える）姿は、オーディションから見守ってきたファンにとっては格別な思いを抱くシーンになっているに違いない。それでもより遠くへ、より大きくと願うのは、表現者としての性だろうか。アンチの声さえ気にならない貪欲さで、〈Big Dream〉に向かって突き進む決意に、敬意を表したい。

3分半にも満たない映像でありながら、文字通りノンストップで駆け抜ける本作。これをデビュー1年に満たないグループが発表すること自体が規格外だが、MVではそこに込めた真意もワンフレーズで見事に表現され、圧倒的存在感を放っている。すなわち〈HANA まじ hottest〉――まさにこれに尽きるだろう。

（文=渡部あきこ）