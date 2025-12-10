早くも“一強”評価　連覇ドジャース、来季リーグも揺るがぬ優位「白旗が掲げられ始めている」

大谷らタレント揃いのドジャースは補強の手も緩めていない(C)Getty Images

今季、球団史上初の世界一連覇を達成したドジャースは、レギュラーシーズン夏場以降、やや不安定な戦いを見せるも、4季連続の地区優勝を掴んだ。最後はパドレスを振り切る形でナ・リーグ（NL）西地区を制し、ポストシーズンではその勢いを加速させ、昨季に続いてのワールドシリーズ制覇を成し遂げた。

強豪が集うNL西地区だが、今オフ、ここまでの各チームの動きから2026年のシーズンの情勢を占い、はやくも世界王者の優位を指摘する声も上がっている。

ドジャースの情報を扱う『FANSIDED Dodgers’ Way』が来季のNL西地区勢力図を論じており、ドジャースの“一強”状態であると主張している。

今オフ、ドジャースはメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスを獲得。ウィークポイントだったブルペンの補強を称賛する同メディアは、「この一手だけでも、アリゾナ、サンディエゴ、サンフランシスコでは白旗が掲げられ始めているかもしれない」などと主張している。

同メディアは、他球団のオフシーズンの動きにも言及。今季、ドジャースと鎬を削ったパドレスについては、ディラン・シーズ、ロバート・スアレスの流出とともに、「トレード期限間際の動きでファームは枯渇し、オーナーシップは権力争いの渦中にあり、財政難から身売り検討の話まで出ている」などと、チームが抱えるネガティブな要因を並べた。