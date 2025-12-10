辛くも”F1残留”を勝ち取ったローソンの前途は多難か 英解説者からシビアな指摘も「F1で初めてチームを率いる立場になる」
ローソンはチームをリードできるだろうか(C)Getty Images
今季、リアム・ローソンはF1キャリアで初めてシーズンフル参戦を果たした。その内容は、レッドブルで開幕を迎え、わずか2レース後、姉妹チームであるレーシングブルズへ“降格”するという波乱に満ちたものとなった。両チームを巡ってはグループ首脳陣がシーズン最終盤、来季のラインナップを発表し、ローソンはチーム残留が決定。だが、2026年シーズンでは、レーシングブルズ内で、よりシビアな立場に置かれる可能性があるようだ。
英メディア『F1OVERSTEER』は現地時間12月15日の特集記事において、ローソンの今シーズンを振り返っており、角田裕毅とのシート交代などの出来事にも触れながら、「フル参戦初年度のドライバーながら、比較的多くの経験を積んでいる」などと評価している。
その上で、決勝5位というシーズン最高順位を記録したアゼルバイジャンGPが今季のハイライトだったと同メディアは主張。「このレースでは、後にワールドチャンピオンとなるランド・ノリス、そしてより重要な存在としてツノダを抑え切った点が高く評価された」と綴っている。
結果として、来季のシート争いのライバルにも位置付けられた角田を要所でローソンが上回ったことにより、チーム残留に繋がったと説きながら、来季の役割にも言及。英解説者のアレックス・ジャック氏によるコメントを紹介しており、新人のアービッド・リンドブラッドとコンビを組む2026年について、以下の様な見解を示している。
「ローソンはF1で初めてチームを率いる立場になる。ルーキーのチームメイトに対して、明確な主導権を握らなければならない」
また同メディアも、「経験の差を考えればローソンは来季、リンドブラッドを上回るパフォーマンスを示す立場にある」と強調。加えて、リンドブラッドがすでに“大物”という異名を得ていると評しながら、「ローソンが優位性を確立できないまま、リンドブラッドが同等、もしくはローソンを上回る走りを早い段階で見せた場合、レッドブルが将来的な交代を視野に入れる展開も否定できない」と指摘。先輩格であるニュージーランド人ドライバーに対して警鐘を鳴らしている。
来季、ローソンは実質的にF1での2年目のキャリアを迎える。これまで以上に結果が求められるシーズンであり、重圧と隣り合わせでの日々を送ることも間違いないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]