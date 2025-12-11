巨人・田中将大投手（３７）は笑顔をこぼしながら口を開いた。楽天時代に背負った背番号１８を同学年で親交がある前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝がつけることが決定。今季、日米通算２００勝を達成した右腕は「連絡をくれたので、『わざわざありがとう』と話しました」と、互いの健闘を誓ったという。

通算１１年背負い当然、愛着はある。「自分の中で１８番＝エースナンバーというイメージは強かった」と話し、「つけさせていただくことになってうれしかったですし、愛着はもちろん持ってやっていた。メジャーリーグに行っている間も７年間空いていて、戻ってくるタイミングでまたつけさせていただいて自分にとっては特別な番号」。思い入れある番号を実績ある同学年の右腕が引き継ぐことを素直に受け入れた。

現在は、Ｇ球場などで自主トレを行い「コンディションはこの３年とかだと一番いい。当然（来年）１月はしっかりピッチングできるようにやりたい。そこからキャンプではバッターと勝負できるぐらいの感じで入れたらベスト」とオフの調整は順調そのもの。「まだ公式戦で投げ合ったことがないので、投げ合ってみたい」と語っていたマエケンとの投げ合いも楽しみに着々と状態を上げていく。（水上 智恵）