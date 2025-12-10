フランセの迎春ミルフィユが登場♡新年を彩る華やかスイーツ詰合せ

フランセの人気スイーツ「果実をたのしむミルフィユ」が、新年を祝う特別パッケージで登場します。2025年12月20日（土）より発売される迎春ミルフィユは、いちご・れもん・ピスタチオ・ジャンドゥーヤの4種が楽しめる16個入り3,024円（税込）です。縁起物の鶴やしめ縄が描かれた華やかなパッケージは、新年の贈り物や手土産にもぴったり♡数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

新春限定！華やかなミルフィユ4種詰合せ

迎春ミルフィユは、フランセ人気No.1の「果実をたのしむミルフィユ 詰合せ」がベース。いちご、れもん、ピスタチオ、ジャンドゥーヤの4種×各4個、計16個入りで3,024円（税込）です。

サクサクのパイと果実やナッツの香りが絶妙に重なり、一口ごとに新年の祝福気分を味わえます。

限定パッケージは華やかなしめ縄と鶴をあしらい、贈る方も受け取る方も笑顔になること間違いなしです。

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

ギフトにも最適！8～32個の豊富なサイズ展開

迎春ミルフィユ

迎春ミルフィユは、8個入り1,620円（税込）、12個入り2,268円（税込）、16個入り3,024円（税込）、32個入り5,400円（税込）と、用途に合わせたサイズ展開。

手土産には8個入り、家族や友人へのお祝いには16個や32個入りがぴったりです。

フランセの丁寧な製法で仕上げられたサクサクパイと濃厚なフレーバーが、特別な日のティータイムをより華やかに彩ります。

レモンケーキで迎える爽やかなお正月

迎春ミルフィユとあわせて楽しみたいのが、フランセのレモンケーキ。レモンピールと蜂蜜を加えたしっとり生地をホワイトチョコでコーティング。

4個入1,188円（税込）～12個入3,564円（税込）のサイズで、爽やかな酸味と甘さ控えめの味わいを楽しめます。かわいらしいレモン型で、新年の食卓やギフトにも華を添えてくれる一品です。

新年を彩るフランセの迎春スイーツ



フランセの迎春ミルフィユは、新年のご挨拶や手土産にぴったりの華やかな限定スイーツ。パイのサクサク感やフルーツ、ナッツの香りが、食べる人の笑顔を引き出します。

限定パッケージは無くなり次第終了となるため、早めの購入がおすすめです♡新しい年を彩る特別なひとときを、フランセの迎春スイーツとともに楽しんでください。