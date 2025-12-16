カンニング竹山、残り物の食材で作った“手作り弁当”を披露「エネルギーが凄い」「全部美味しそう」
お笑い芸人のカンニング竹山（54）が16日、自身のインスタグラムを更新。「昨日の残り物」で作ったという弁当を披露した。
【写真】「全部美味しそう」カンニング竹山が残り物の食材で作った“手作り弁当”
たびたび自身のインスタで“チクザン弁当”と称し、手作り弁当を披露している竹山。この日の投稿では、「ジャーのご飯が保温しすぎてやばかったのて朝5時焼飯にして使い捨ての容器に入れた弁当。昨日買った惣菜のマカロニサラダが昨日夜中なのもあり食べきれなかったので容器ごと持ちだし弁当に。昨日夜中に冷蔵庫のなめこがやばかったので急遽味噌汁にして朝容器に入れて弁当」と紹介し、3枚の写真をアップ。
「新幹線で移動してるのだが朝からこんな弁当を新幹線でたいらげる一応元気なおじさんです」とちゃめっ気ものぞかせた。
この投稿にファンからは「竹山さん、とても忙しいのに朝5時から『焼飯』を作るエネルギーが凄いです パワフルだなぁ いつもとても美味しそうです」「全部美味しそうです 朝早くからお弁当作って凄いですね」などのコメントが寄せられている。
